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ExxonMobil dépasse les attentes au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 12:57

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ExxonMobil dévoile un bénéfice ajusté de 17,5 MdsUSD au titre du 3e trimestre 2026, soit 4,23 USD par action, un BPA supérieur au consensus de 4,10 USD et en progression par rapport à celui du trimestre précédent, qui s'établissait à 3,52 USD.

Les bénéfices ont diminué dans l'activité amont, sous l'effet de la baisse des prix et de l'accélération de l'impact des droits sur la production au Guyana, ainsi que dans l'activité produits chimiques, en raison d'un recul des marges, partiellement compensé par une hausse des volumes de produits à forte valeur ajoutée.

En revanche, le bénéfice de l'activité produits énergétiques a progressé, porté par l'amélioration des marges et de solides performances opérationnelles, tout comme celui de l'activité produits de spécialité, grâce à l'amélioration des marges sur les huiles de base.

"Au 3e trimestre, nous avons continué à relever le défi de répondre aux besoins énergétiques mondiaux, en nous appuyant sur notre envergure, notre intégration et nos capacités techniques inégalées", commente Darren Woods, le PDG de la compagnie pétrolière et gazière.

"Nous augmentons notre production tout en améliorant notre efficacité, fruit de plusieurs années d'investissements constants et rigoureux et d'une excellence opérationnelle", poursuit-il, soulignant également les 16,9 MdsUSD d'économies structurelles réalisées par ExxonMobil depuis 2019.

Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles a atteint 25,7 MdsUSD et le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 19,1 MdsUSD. Les distributions aux actionnaires ont totalisé 9,4 MdsUSD, dont 4,3 MdsUSD de dividendes et 5,1 MdsUSD de rachats d'actions.

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