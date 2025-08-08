 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ExxonMobil démarre la production sur Yellowtail au Guyana
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 16:27

(Zonebourse.com) - ExxonMobil annonce le démarrage de Yellowtail, son 4e projet pétrolier offshore sur le bloc Stabroek au Guyana, quatre mois avant le calendrier initial.

L'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) ONE GUYANA, la plus grande du bloc, affiche une capacité annuelle moyenne initiale de 250 000 barils/jour et une capacité de stockage de 2 millions de barils.

Avec ce démarrage, la capacité totale installée du pays dépasse 900 000 barils/jour.

Dan Ammann, président d'ExxonMobil Upstream Company, souligne l'implication de 67% de main-d'oeuvre locale et de plus de 2 000 entreprises guyanaises.

Le groupe vise 1,7 million de barils équivalent pétrole/jour d'ici 2030 grâce à huit développements. ExxonMobil détient 45% du bloc, aux côtés de Hess (30%) et CNOOC (25%).

Valeurs associées

EXXON MOBIL
106,560 USD NYSE +0,58%
Pages les plus populaires

