ExxonMobil: décision arbitrale défavorable dans le litige avec Hess en Guyane information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 14:16









(Zonebourse.com) - ExxonMobil a exprimé vendredi son désaccord avec la décision d'une cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC), qui a rejeté ses arguments dans un différend l'opposant à son compatriote Hess concernant une clause de préemption dans le bloc offshore Stabroek, au Guyana.



La major américaine, aux côtés de son partenaire chinois CNOOC, estimait que l'accord d'exploitation autour du projet leur conférait un droit prioritaire d'achat sur la participation de Hess, qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part de Chevron.



En février dernier, ExxonMobil et CNOOC avaient fait valoir que l'accord de coentreprise sur le bloc - dans lequel Exxon détient 45 % des parts et CNOOC 25% - prévoyait un droit de préemption s'appliquant à toute cession de participation, une interprétation contestée par Hess et Chevron.



'Nous ne partageons pas l'interprétation du panel de l'ICC mais nous respectons le résultat de l'arbitrage', a déclaré ExxonMobil dans un communiqué.



'Nous avions le devoir envers nos investisseurs de faire valoir nos droits, afin de protéger la valeur que nous avons contribué à créer dans ce projet', a justifié la société.



Malgré la sentence, le groupe texan affirme accueillir favorablement l'arrivée de Chevron au sein de la coentreprise et promet de continuer à viser une performance de classe mondiale dans la région.



Selon les analystes, cette décision lève un obstacle majeur à la finalisation du rachat de Hess par Chevron, qui va ainsi pouvoir renforcer significativement sa présence dans l'un des bassins offshore les plus prolifiques au monde.



Le bloc Stabroek, situé au large de la Guyane, a été à l'origine de plusieurs découvertes majeures de pétrole depuis 2015. La région représente désormais une part importante de la production des grandes compagnies pétrolières.







