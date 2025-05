ExxonMobil: BPA en hausse de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice net hors exceptionnel (non GAAP) de 7,71 milliards de dollars pour le premier trimestre 2025, soit 1,76 dollar par action, un BPA accru de 5% par rapport au trimestre précédent, et un peu supérieur au consensus.



Le groupe énergétique a engrangé un flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 13 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 8,8 milliards, et a distribué 9,1 milliards de dollars à ses actionnaires en dividendes et rachats d'actions.



'Depuis 2019, nos choix stratégiques pour réduire les coûts, accroître les volumes avantagés et optimiser nos activités ont renforcé la capacité bénéficiaire trimestrielle d'environ quatre milliards de dollars à prix et marges courants', souligne son PDG Darren Woods.



'Cette année, nous démarrons 10 projets avantagés qui devraient générer plus de trois milliards de dollars de bénéfices en 2026 à prix et marges constants', poursuit-il, voyant ExxonMobil 'réaliser ses plans à horizon 2030 et à long terme'.





