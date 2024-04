ExxonMobil: bénéfice net affecté au 1T par le raffinage et la baisse des prix du gaz

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le bénéfice net du géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a été affecté au premier trimestre par des marges réduites dans le raffinage et par une baisse des cours du gaz naturel, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Entre janvier et mars, le groupe texan a engrangé un chiffre d'affaires de 83,08 milliards de dollars (-4% sur un an) et un bénéfice net de 8,22 milliards (-28,1%), qui est inférieur au consensus des analystes de Factset.

Rapporté par action et à données comparables --référence pour les marchés--, le bénéfice net ressort à 2,06 dollars, quand le consensus attendait 2,19 dollars.

"Le bénéfice a diminué parce que les marges du secteur du raffinage et les prix du gaz naturel ont baissé par rapport aux plus hauts de l'année dernière, pour retrouver un niveau dans la moyenne des dix dernières années", a expliqué le groupe.

Selon lui, d'autres éléments ont également pesé mais dans une moindre mesure comme un effet de calendrier dans le marché des dérivés, des ajustements de stocks ainsi que les conséquences de cessions ou arrêts d'activité.

A l'inverse, le groupe a profité de volumes "plus importants" grâce à ses activités au Guyana et à l'agrandissement de sa raffinerie de Beaumont (Texas) qui, cumulés à des réductions des coûts structurels, ont permis de compenser, entre autres, la baisse des volumes due aux cessions et à des dépenses de maintenance plus élevées.

La production brute trimestrielle au Guyana a dépassé les 600.000 barils équivalent pétrole.

ExxonMobil prévoit toujours une finalisation de l'acquisition de Pioneer Natural Resources, pour environ 60 miliards de dollars, au deuxième trimestre. Il va ainsi se renforcer dans le pétrole et le gaz de schiste.

Mais il a annoncé le 11 avril une réduction de ses activités à Port-Jérôme (nord-ouest de la France), qui "devrait entraîner la suppression de 677 emplois", ainsi qu'un projet de vente, via sa filiale Esso France, de la raffinerie de Fos-sur-Mer (sud-est) et de dépôts de carburants dans le sud de la France à un consortium suisse.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Exxon Mobil cédait 1,17%.