ExxonMobil bat des records de production au troisième trimestre
information fournie par AOF 31/10/2025 à 13:12

(AOF) - ExxonMobil a généré un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, soit 1,76 dollar par action après dilution. Il est en baisse en glissement annuel. Au troisième trimestre 2024, le bénéfice était ressorti à 8,61 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action après dilution. Le free cash flow sur ce trimestre est aussi en repli en rythme annuel. Il s'élève à 6,33 milliards de dollars contre 11,32 milliards de dollars un an avant. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'élève à 85,29 milliards de dollars contre 90,01 milliards de dollars il y a un an.

"Nous avons enregistré le bénéfice par action le plus élevé jamais atteint par rapport aux autres trimestres dans un contexte similaire en termes de prix du pétrole. En Guyane, nous avons battu des records avec une production trimestrielle dépassant les 700 000 barils par jour, et nous avons démarré le développement de Yellowtail avec quatre mois d'avance et en dessous du budget prévu. Dans le bassin permien, nous avons également établi un nouveau record de production avec près de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour", a souligné Darren Woods, président-directeur général d'ExxonMobil, en dépit d'une dégradation de ses résultats trimestriels.

En outre, le géant pétrolier et gazier américain a déclaré un dividende de 1,03 dollar par action pour le quatrième trimestre, soit une augmentation de 4 %, payable le 10 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 14 novembre 2025.

Il signale qu'il a augmenté le montant annuel de ses dividendes par action pendant 43 années consécutives.

Sur ce trimestre, les distributions aux actionnaires s'élèvent au total à 9,4 milliards de dollars, dont 4,2 milliards de dollars de dividendes et 5,1 milliards de dollars de rachats d'actions, conformément aux plans annoncés par la société.

