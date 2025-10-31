Le Puy du Fou bat son record de fréquentation en 2025 avec 3 millions de visiteurs

Un spectacle au parc historique du Puy du Fou, aux Epesses, le 14 août 2018 en Vendée ( AFP / SEBASTIEN SALOM GOMIS )

Le Puy du Fou, parc d'attractions vendéen réputé pour ses spectacles vivants, a accueilli 3 millions de visiteurs depuis le début de sa saison 2025, un record depuis la création du site par Philippe de Villiers, a annoncé le parc vendredi.

"C'est un grand jalon que nous sommes heureux de dépasser. Ce record couronne une trajectoire de croissance très forte ces dernières années", a déclaré à l'AFP Olivier Strebelle, directeur général du Puy du Fou.

Ouvert du printemps à la fin des vacances de la Toussaint, le parc avait accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2024, et 2,3 millions en 2019. En 2026, il ouvrira ses portes à la période de Noël.

Le Puy du Fou a par ailleurs annoncé vendredi le lancement d'une tournée nationale à partir de novembre 2027. Ce spectacle encore inédit sera présenté lors d'une cinquantaine de représentations à Paris puis dans plusieurs Zénith de France.

Des acteurs se produisent lors d'un spectacle pour l'ouverture du parc à thème historique Le Puy du Fou en Espagne, le 30 août 2019 à Tolède ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition internationale, avec notamment l'ouverture en 2021 d'un Puy du Fou en Espagne, près de Tolède. Il a accueilli 1,7 million de visiteurs en 2025.

Le Puy du Fou a pour projet d'ouvrir un nouveau site au Royaume-Uni dans les prochaines années.

Le parc vendéen a été créé en 1989 par le souverainiste Philippe de Villiers, qui avait apporté son soutien au candidat Eric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022. La première représentation de la Cinéscénie, son spectacle phare, remonte à 1978.