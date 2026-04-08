Exxon signale une hausse des bénéfices en amont au premier trimestre en raison de la guerre en Iran, et une hausse des bénéfices en aval au cours des trimestres suivants

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* Les bénéfices de l'amont pourraient bénéficier de la hausse des prix du pétrole et du gaz

* Exxon publiera ses résultats complets pour le 1er trimestre le 1er mai

* Les bénéfices du secteur aval sont affectés par des effets de calendrier, mais Exxon s'attend à une reprise des bénéfices au cours des trimestres suivants

* Le directeur financier Hansen affirme que les effets négatifs du programme de transactions sont temporaires et se résorberont avec le temps

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par Sheila Dang

La hausse des prix du pétrole et du gaz due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran pourrait augmenter les bénéfices en amont d'Exxon Mobil

XOM.N au premier trimestre jusqu'à 2,9 milliards de dollars, compensant l'impact des perturbations de certaines de ses productions de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, a déclaré le producteur de pétrole américain mercredi. Les bénéfices du secteur aval pourraient toutefois être affectés d'environ 5,3 milliards de dollars, en partie à cause d'effets de calendrier, bien qu'Exxon ait déclaré dans un document réglementaire qu'elle verrait une augmentation de ses bénéfices au cours des trimestres suivants, lorsque les expéditions de pétrole et de gaz seraient livrées. Le conflit qui a débuté le 28 février a fait grimper les prix du pétrole jusqu'à 65 %, certains champs pétroliers et gaziers du Moyen-Orient ayant interrompu leur production après la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux énergétiques mondiaux. Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 78,38 dollars le baril au cours du premier trimestre, soit une hausse de 24 % par rapport aux trois mois précédents, selon les données du LSEG.

Exxon a déclaré que sa production de pétrole et de gaz au premier trimestre serait inférieure de 6 % en raison de la guerre par rapport au quatrième trimestre, au cours duquel elle avait produit 5 millions de barils d'équivalent pétrole par jour. Les actifs du Qatar et des Émirats arabes unis représentaient 20 % de la production mondiale de pétrole d'Exxon en 2025, a indiqué la société dans son rapport.

Exxon publiera ses résultats complets pour le premier trimestre le 1er mai. Les investisseurs suivent de près le récapitulatif des résultats de l'entreprise, qui détaille les facteurs de marché ayant eu un impact sur les bénéfices, afin d'obtenir des indications sur la manière dont le secteur pétrolier dans son ensemble se comportera lors de la publication des résultats le mois prochain.

LE DÉCALAGE DES BÉNÉFICES SE RÉSORBERA AVEC LE TEMPS Les effets de calendrier pourraient réduire les bénéfices du premier trimestre en aval de 3,3 à 4,1 milliards de dollars par rapport au quatrième trimestre.

Neil Hansen, directeur financier d'Exxon, a déclaré dans un communiqué que "l'impact négatif exceptionnellement important du calendrier" est temporaire et résulte des règles comptables du programme d'échange.

Comme d'autres sociétés pétrolières, Exxon couvre la vente de brut, de gaz naturel et de produits raffinés à l'aide de produits financiers dérivés afin d'atténuer le risque de variation des prix pendant le temps nécessaire à l'expédition des cargaisons aux clients, ce qui peut prendre des semaines entre les États-Unis et l'Asie.

La valeur de l'expédition physique n'est pas prise en compte dans les résultats tant que la transaction n'est pas terminée, a indiqué la société dans sa déclaration.

"Ces impacts se résorberont au fil du temps et se traduiront par un bénéfice net positif une fois que les transactions sous-jacentes seront terminées. Il s'agit de transactions solides et la rentabilité qui en résultera sera importante", a déclaré M. Hansen.

La compagnie a déclaré qu'elle enregistrerait une dépréciation de 600 à 800 millions de dollars parce que les perturbations de l'approvisionnement ont empêché l'expédition physique des cargaisons associées à certaines couvertures.