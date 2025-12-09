Exxon revoit ses prévisions à la hausse et vise une croissance des bénéfices de 25 milliards de dollars d'ici à 2030

L'objectif de gains pour 2024-2030 est relevé de 5 milliards de dollars

Les objectifs de dépenses sont fixés entre 28 et 33 milliards de dollars par an

Les actions d'Exxon Mobil en hausse de 3 % dans la matinée

par Sheila Dang et Vallari Srivastava

Exxon Mobil XOM.N vise une croissance des bénéfices de 25 milliards de dollars entre 2024 et 2030 et augmentera sa production de pétrole et de gaz, a déclaré mardi le principal producteur de pétrole américain, qui s'appuie sur des actifs rentables en Guyane et dans le bassin permien.

Ces perspectives représentent une augmentation de 5 milliards de dollars par rapport à son plan précédent, bien qu'Exxon maintienne ses objectifs de dépenses annuelles de 28 à 33 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les actions d'Exxon étaient en hausse de 3 % dans la matinée.

Exxon a déclaré que son plan d'entreprise actualisé reflétait ses efforts de réduction des coûts et d'augmentation des bénéfices, même en période de volatilité des prix du pétrole. L'accent mis sur les activités en amont comprend également la croissance des activités liées au gaz naturel liquéfié.

"Nous sommes plus rentables qu'il y a cinq ans et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car les avantages que nous avons dégagés nous permettent de saisir des opportunités encore plus importantes dans les années à venir", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un discours préparé à l'avance.

Exxon a également annoncé que la directrice financière Kathy Mikells prendrait sa retraite le 1er février et serait remplacée par Neil Hansen, actuellement président des solutions commerciales mondiales.

Kathy Mikells se retire pour se concentrer sur son rétablissement à la suite d'un problème de santé qui ne met pas sa vie en danger, a déclaré M. Woods lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

LE PÉTROLE À BAS PRIX DU BASSIN PERMIEN AUGMENTERA LES BÉNÉFICES

La production en amont atteindra 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, contre 5,4 millions de barils équivalent pétrole par jour prévus précédemment.

Cette progression sera favorisée par le bassin permien, le principal gisement pétrolier des États-Unis, où Exxon a déclaré qu'elle porterait sa production à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre un objectif précédent de 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Les bénéfices des activités en amont devraient augmenter de plus de 14 milliards de dollars jusqu'à la fin de la décennie, à partir de 2024.

L'intelligence artificielle est utilisée pour diriger les trajectoires de forage et Exxon a déclaré que l 'IA lui permettait d'économiser de l'argent sur l'ensemble de ses opérations. Le coût de l'approvisionnement dans le Permien devrait se situer autour de 30 dollars le baril, a déclaré Exxon, soit une baisse de 5 dollars par rapport à ses prévisions précédentes.

Exxon a également déclaré qu'elle visait une croissance du flux de trésorerie de 35 milliards de dollars d'ici 2030 par rapport à 2024, ce qui représente une augmentation de 5 milliards de dollars par rapport à ses prévisions précédentes.

Selon Jeoffrey Lambujon, analyste chez TPH Energy Research, le plan actualisé devrait être accueilli favorablement par les investisseurs.

Exxon a augmenté son plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars et prévoit désormais d'atteindre 20 milliards de dollars de réductions d'ici 2030.