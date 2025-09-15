Exxon propose le vote automatique pour contrer l'activisme des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La SEC autorise le plan de vote automatique d'Exxon pour les petits investisseurs

*

Le nouveau mécanisme pourrait aider Exxon à contrer les activistes

*

Les investisseurs individuels détiennent des parts importantes mais peuvent avoir un faible taux de participation au vote

(Détails de la lettre de la SEC) par Sheila Dang et Ross Kerber

Exxon Mobil XOM.N introduit un mécanisme unique de vote des actionnaires qui permettra aux investisseurs individuels de voter automatiquement en fonction des recommandations du conseil d'administration lors des assemblées annuelles, une mesure qui pourrait aider le principal producteur de pétrole américain à contrer les campagnes activistes. Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a indiqué dans une lettre qu'elle ne s'opposerait pas au projet d'Exxon pour autant que la société remplisse certaines conditions, notamment l'envoi de rappels annuels aux investisseurs qui ont opté pour le mécanisme concernant leur participation. La réponse de la SEC pourrait inciter d'autres entreprises à suivre son exemple.

Ces dernières années, la major pétrolière s'est vigoureusement défendue contre les activistes et pourrait obtenir davantage de soutien de la part de sa base exceptionnellement large d'actionnaires individuels, dont les taux de participation sont généralement plus faibles, mais qui votent massivement en faveur du conseil d'administration d'Exxon.

Actuellement, les investisseurs individuels n'ont pas accès aux nombreux services qui permettent aux grands investisseurs institutionnels de voter rapidement et facilement. Les groupes d'activistes exploitent souvent cette lacune pour promouvoir des objectifs politiques au détriment de la valeur actionnariale", a déclaré Exxon dans un communiqué.

Dans les semaines à venir, les investisseurs particuliers seront informés par leurs courtiers qu'ils peuvent s'inscrire à un programme gratuit de vote de leurs actions conformément aux recommandations de la direction, a indiqué Exxon dans un communiqué.

Si les investisseurs changent d'avis, ils pourront passer outre le programme et voter manuellement conformément aux instructions figurant dans les documents de procuration. Exxon a déclaré qu'elle était la première entreprise américaine à offrir une telle option.

"Par souci d'équité, il est temps d'uniformiser les règles du jeu", a déclaré la société.

Près de 40 % des actions de la société sont détenues par des particuliers, mais seulement un quart d'entre eux votent pendant la saison des procurations, bien qu'ils soutiennent le plus souvent le conseil d'administration, a déclaré Exxon. Les investisseurs individuels détiennent environ 30 % des actions de la plupart des grandes entreprises américaines. Ils constituent un réservoir recherché lorsque les entreprises sont confrontées à des élections de conseil d'administration serrées ou à des campagnes de résolutions d'actionnaires idéologiquement chargées. Seules quelques autres marques américaines emblématiques approchent le niveau d'actionnariat de détail d'Exxon, notamment Apple et Tesla .

LUTTER CONTRE LES ACTIVISTES Ces dernières années, Exxon a dû faire face à plusieurs campagnes d'actionnaires activistes très médiatisées liées aux questions climatiques, notamment en 2021, lorsque trois administrateurs dissidents ont été élus à son conseil d'administration. L'année dernière, l'entreprise a poursuivi ses actions en justice contre les investisseurs activistes Arjuna Capital et Follow This, même après que les groupes ont retiré leur proposition demandant à Exxon de réduire ses émissions de gaz à effet de serre .

Dans une déclaration faite en mai de l'année dernière, après qu'un juge a rejeté le procès d'Exxon contre Follow This, le fondateur Mark van Baal a déclaré qu'Exxon s'attaquait aux droits de tous les actionnaires de présenter des propositions concernant les émissions, qui sont la cause du changement climatique. Lors de la dernière assemblée annuelle d'Exxon en mai, aucune résolution d'actionnaire qualifiée n'a été présentée , pour la première fois depuis 1958, à la suite d'une campagne agressive contre les déposants de résolutions. Dans sa déclaration, Exxon note qu'un certain nombre de gestionnaires de fonds de premier plan ont créé des options similaires permettant à leurs investisseurs de voter avec les conseils d'administration des entreprises, bien que les sociétés de fonds permettent également aux utilisateurs de sélectionner d'autres politiques , comme des choix qui soutiennent davantage de mesures climatiques et sociales.

Lors d'une conférence sur l'énergie qui s'est tenue vendredi à Austin, Darren Woods, directrice générale d'Exxon, a déclaré que l'entreprise souhaitait empêcher les activistes de soumettre la même proposition année après année.

"Mon point de vue est que si vous jouez à ce jeu, nous pouvons le faire aussi", a déclaré M. Woods.