Exxon progresse grâce à des prévisions de bénéfices plus élevées jusqu'en 2030 et à la croissance de la production pétrolière
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la société énergétique Exxon Mobil XOM.N ont augmenté de 3,4 % à 120 $

** XOM déclare viser une croissance des bénéfices de 25 milliards de dollars et une augmentation des flux de trésorerie de 35 milliards de dollars de 2024 à 2030, soit une augmentation de 5 milliards de dollars par rapport à son plan précédent

** La production en amont atteindra 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd) d'ici 2030, contre une prévision précédente de 5,4 millions de boepd

** La croissance de la production dans le bassin permien devrait atteindre 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre un objectif précédent de 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd)

** L'entreprise augmente son plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars pour atteindre 20 milliards de dollars de réductions d'ici 2030

** Maintien des objectifs de dépenses annuelles de 28 à 33 milliards de dollars par an jusqu'en 2030

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 11,5 % depuis le début de l'année

Fermer

