Exxon prévoit une révision en 2026 d'un petit CDU à la raffinerie de Beaumont, au Texas, selon des sources
23/08/2025 à 03:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit une révision de six semaines sur la petite unité de distillation de brut (CDU) en février 2026 dans sa raffinerie de 612 000 barils par jour (bpd) à Beaumont, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Kelly Davila, porte-parole d'Exxon, a déclaré que la société ne commentait pas les opérations de maintenance à venir.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
111,290 USD NYSE +1,91%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,79 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ +0,47%
