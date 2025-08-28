Exxon prévoit une hausse de la demande de gaz naturel d'ici 2050

La demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter de plus de 20% d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2024, portée par son remplacement croissant du charbon dans l'industrie et par la hausse des besoins en électricité dans les pays en développement, a déclaré Exxon Mobil XOM.N jeudi dans ses prévisions annuelles.

Ces projections constituent la base de la stratégie et des investissements à long terme du premier producteur de pétrole des États-Unis. Exxon affiche des ambitions de croissance plus marquées que ses concurrents mondiaux, avec un objectif d’augmentation de sa production de 18% au cours des cinq prochaines années.

La demande mondiale de pétrole devrait se stabiliser après 2030, tout en restant supérieure à 100 millions de barils par jour (bpj) jusqu’en 2050, selon les projections d’Exxon, conformes à ses précédentes prévisions.

Le pétrole et le gaz naturel représenteront 55% du mix énergétique mondial dans 25 ans, soit une baisse d’un point de pourcentage par rapport aux niveaux de 2024, a indiqué le groupe.

Le secteur industriel stimulera la demande accrue de gaz naturel en raison du remplacement du charbon, a déclaré Chris Birdsall, directeur de l’économie, de l’énergie et de la planification stratégique chez Exxon, lors d’un point presse.

"C'est un excellent moyen de fournir l'énergie industrielle nécessaire, tout en réduisant certains des défis liés aux émissions du charbon," a-t-il dit.

Alors que la demande globale de pétrole brut devrait rester stable, Exxon prévoit une baisse de 25% de la demande d’essence à long terme en raison de la montée en puissance des véhicules électriques, tandis que la demande de distillats restera forte pour le transport commercial et l’aviation.

Les raffineries devront s’adapter à l’évolution du mix énergétique au fil du temps, a ajouté Chris Birdsall.

Selon Exxon, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction des émissions fixé par l'Onu pour 2050, afin de limiter la hausse des températures mondiales.

La société prévoit que les émissions mondiales de dioxyde de carbone tomberont à 27 milliards de tonnes métriques d’ici 2050, soit une baisse d’environ 25% par rapport aux niveaux actuels, mais encore plus du double de ce que souhaite l'Onu.

La capacité du monde à réduire les émissions de carbone dépendra de la mise à disposition de technologies et de solutions à des prix abordables, a déclaré Exxon, appelant à des politiques publiques qui évitent les hausses des prix de l’énergie et les contraintes d’approvisionnement.

