Exxon porte la production pétrolière de la Guyane à environ 645 000 barils par jour

(Ajoute la production par unité et par contexte) par Kiana Wilburg

Un consortium dirigé par Exxon Mobil Corp XOM.N qui contrôle toute la production pétrolière en Guyane pompe environ 645 000 barils par jour (bpd) dans le pays sud-américain, contre environ 400 000 bpd fin 2023, a déclaré le producteur américainlors d' une conférence de presse mardi.

La Guyane est devenue la nouvelle province pétrolière à la croissance la plus rapide au monde depuis une décennie, avec des découvertes de plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz par Exxon et ses partenaires Hess Corp HES.N et CNOOC Ltd.

Exxon a déclaré que les trois plates-formes actuellement opérationnelles produisent au-delà de leurs capacités initialement estimées. Liza Destiny, Liza Unity et Prosperity pompent actuellement environ 160 000 bpj, 250 000 bpj et 230 000 bpj, respectivement.

Le groupe a déclaré qu'il pourrait développer jusqu'à 10 projets offshore dans le pays et a proposé des budgets d'environ 40 milliards de dollars pour six projets jusqu'à présent, dont 29 milliards ont été dépensés, a déclaré Exxon.

Le groupe a déclaré que ses quatrième, cinquième et sixième projets pétroliers - Yellowtail, Uaru et Whiptail - auraient une capacité de production de 250 000 bpj chacun, ce qui porterait la production de pétrole en Guyane à plus de 1,2 million de bpj en 2027.