Exxon passe un contrat pour l'acquisition de données sismiques en eaux profondes au large de Trinité-et-Tobago

Exxon Mobil XOM.N a passé un contrat avec Shearwater Geoservices pour l'acquisition d'images sismiques 3D sur son grand bloc en eaux profondes au large de Trinité-et-Tobago, a déclaré Shearwater jeudi.

Le bloc en eaux profondes d'Exxon au large de Trinidad est situé au nord du bloc Stabroek en Guyane, le site de production pétrolière qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

L'étude en eau profonde couvrira environ 6 000 kilomètres carrés et devrait commencer au premier trimestre 2026. Elle devrait durer cinq mois dans des profondeurs d'eau de 2 000 à 3 000 mètres.

Exxon a signé un contrat de partage de la production avec le gouvernement de Trinidad en août de l'année dernière pour une vaste zone en eaux profondes qui a été fusionnée de sept blocs en un seul.

Au moment de la signature, John Ardill, vice-président d'Exxon chargé de l'exploration mondiale, a déclaré que la société voulait utiliser ses connaissances de la géologie des Caraïbes pour tenter de reproduire son succès dans les eaux voisines de la Guyane.

Il a également promis qu'Exxon irait plus vite à Trinidad qu'elle ne l'avait fait en Guyane en raison de la quantité d'équipements déjà présents de l'autre côté de la frontière en Guyane et de l'infrastructure énergétique existante à Trinidad.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un consortium dirigé par Exxon a confirmé l'existence de plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables sous les eaux de la Guyane.