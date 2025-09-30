Exxon Mobil va supprimer 2 000 emplois, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N va licencier 2 000 personnes dans le monde, alors que l'industrie fait face à la baisse des prix du pétrole brut et à une consolidation rapide, a rapporté Bloomberg News mardi en citant un mémo.