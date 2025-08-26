 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exxon Mobil va reconfigurer le complexe clé de Baytown aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal producteur d'énergie américain Exxon Mobil XOM.N a déclaré mardi qu'il avait pris une décision finale d'investissement pour reconfigurer son complexe de Baytown, au Texas, afin d'augmenter la production de diesel et de produits de base.

Baytown, l'un des plus grands complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie de la société, est au cœur de ses activités américaines depuis des décennies.

Exxon n'a pas révélé le montant de l'investissement, mais a indiqué qu'il permettrait à la société d'élargir sa gamme de produits pour y inclure les huiles de base du groupe III, qui sont les principaux éléments constitutifs des lubrifiants de qualité supérieure.

La société a déclaré qu'elle produirait environ 8 000 barils par jour de groupe III à partir du complexe de Baytown une fois la restructuration achevée.

Le démarrage est prévu pour 2028, a indiqué la société, ajoutant qu'elle évaluera également des reconfigurations similaires sur d'autres sites de la côte américaine du golfe du Mexique.

L'installation de Baytown ferait d'Exxon le seul fournisseur à proposer la gamme complète des stocks de base des groupes I à V.

Les huiles de base sont des huiles minérales hautement raffinées, qui sont soumises à des processus visant à améliorer l'uniformité et la stabilité moléculaires.

