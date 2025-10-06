Exxon Mobil prévoit une hausse de son bénéfice en amont au troisième trimestre

Le groupe pétrolier et gazier américain Exxon Mobil XOM.N a indiqué dans une déclaration réglementaire lundi que les variations des prix du pétrole pourraient augmenter ses bénéfices en amont du troisième trimestre jusqu'à 300 millions de dollars par rapport aux trois mois précédents.

L'entreprise phare de l'industrie avait enregistré des bénéfices en amont de 5,4 milliards de dollars au deuxième trimestre.