Exxon Mobil nomme Gregory Garland au conseil d'administration
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière Exxon Mobil

XOM.N a annoncé mercredi la nomination d'un vétéran de l'industrie, Gregory Garland, à son conseil d'administration, à compter du 3 novembre.

Garland apporte plus d'une décennie d'expérience et a été directeur général du raffineur américain Phillips 66 PSX.N de 2012 à 2022 et patron de Chevron Phillips Chemical Company de 2008 à 2010.

