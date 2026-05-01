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Exxon Mobil en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du géant américain de l'énergie Exxon Mobil XOM.N progresse de 2,1% à 157,72 dollars avant l'ouverture du marché

** La société dépasse les estimations moyennes des analystes concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole et à l'augmentation de la production de ses principaux actifs dans le bassin permien et en Guyane

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 1,16 $ par action au premier trimestre, contre une estimation de 1 $ - données compilées par LSEG

** Elle affiche toutefois un résultat net en baisse, pénalisée par les perturbations des expéditions liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran et par un impact négatif important lié aux effets de calendrier sur les produits dérivés financiers

** Le résultat net tombe à 4,2 milliards de dollars, contre 7,7 milliards il y a un an, son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2021

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 28,2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXXON MOBIL
152,860 USD NYSE -1,01%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,42 USD Ice Europ -3,46%
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