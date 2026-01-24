 Aller au contenu principal
Exxon met à l'arrêt des unités du complexe de Baytown, au Texas, en raison des conditions météorologiques - avis à la communauté
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil Corp XOM.N a déclaré samedi qu'elle mettait à l'arrêt des unités dans son complexe de raffinage de pétrole brut et de pétrochimie de Baytown, au Texas, en raison du temps glacial attendu au cours des trois prochains jours, selon un avis d'alerte communautaire publié en ligne.

L'avis ne précisait pas quelles unités seraient mises à l'arrêt dans le complexe situé à l'est de Houston, qui comprend une usine chimique, une usine d'oléfines et une raffinerie de 564 440 barils par jour (bpd).

