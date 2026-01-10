Exxon étudie un retour au Venezuela tandis que Chevron envisage une augmentation immédiate de sa production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon demande des garanties de sécurité avant d'envoyer une équipe au Venezuela

La loi vénézuélienne sur les hydrocarbures doit être réformée pour permettre les investissements, selon M. Woods

Chevron se prépare à une augmentation immédiate de la production

(Ajout d'une citation du directeur général d'Exxon au paragraphe 5) par Sheila Dang et Jarrett Renshaw

Le directeur général d'Exxon Mobil

XOM.N , Darren Woods, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine était prête à évaluer un retour potentiel au Venezuela, ce qui constituerait un développement étonnant après la nationalisation de ses actifs dans ce pays d'Amérique du Sud il y a près de 20 ans.

M. Woods a toutefois déclaré que le Venezuela était actuellement "ininvestissable" et que d'importants changements juridiques étaient nécessaires. Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump , organisée à la hâte moins d'une semaine après que les forces américaines ont capturé et chassé du pouvoir le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne audacieux.

"Il est absolument essentiel à court terme que nous mettions en place une équipe technique pour évaluer l'état actuel de l'industrie et des actifs, et comprendre ce qu'il faudra faire pour aider le peuple vénézuélien à remettre la production sur le marché", a déclaré M. Woods, ajoutant que la visite pourrait avoir lieu une fois que les garanties de sécurité appropriées auront été mises en place.

Il a expliqué à M. Trump qu'Exxon avait besoin de protections durables en matière d'investissement et que la loi vénézuélienne sur les hydrocarbures devait également être réformée.

"Nos biens ont été saisis à deux reprises dans ce pays. Vous pouvez donc imaginer que pour y retourner une troisième fois, il faudrait des changements assez importants par rapport à ce que nous avons vu historiquement ici et à ce qui est actuellement en vigueur", a déclaré le directeur général .

Mark Nelson, vice-président de Chevron CVX.N , qui était assis à côté de Stephen Miller, conseiller de Trump, a souligné les 100 ans d'histoire de l'entreprise au Venezuela et son statut actuel d'unique major pétrolière américaine opérant dans ce pays. Il a déclaré que la société était prête à augmenter immédiatement de 100% les levées dans ses coentreprises avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA.

"Nous sommes également en mesure d'augmenter notre production dans le cadre de nos propres programmes d'investissement disciplinés d'environ 50 % au cours des 18 à 24 prochains mois", a déclaré M. Nelson.

CONOCOPHILLIPS DEMANDE L'IMPLICATION DES BANQUES

Exxon, ConocoPhillips COP.N et Chevron ont été pendant des décennies les principaux partenaires de la compagnie nationale PDVSA, contribuant au développement de la production dans la vaste ceinture de l'Orénoque, qui est aujourd'hui la principale région pétrolière du pays.

Le gouvernement de feu le président Hugo Chavez a nationalisé l'industrie entre 2004 et 2007, et tandis que Chevron négociait des accords de partenariat avec PDVSA, ConocoPhillips et Exxon ont quitté le pays et ont déposé des demandes d'arbitrage importantes peu de temps après.

Le Venezuela doit aujourd'hui plus de 13 milliards de dollars à Conoco et Exxon pour ces expropriations. Conoco a tenté de saisir les actifs étrangers de PDVSA et participe à la vente aux enchères dans le Delaware de la société mère Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, afin de récupérer une partie de l'argent.

Le directeur général de ConocoPhillips, Ryan Lance, qui a également participé à la réunion, a déclaré que PDVSA pourrait avoir besoin d'être restructurée s'il envisageait un éventuel retour dans le pays.

Il a ajouté que les banques, y compris l'Exim Bank, devaient être impliquées dans les discussions afin de fournir le financement et les milliards de dollars nécessaires à la réparation de l'infrastructure énergétique.

M. Lance a indiqué à M. Trump que ConocoPhillips était l'un des principaux créanciers non souverains du Venezuela.

"Vous récupérerez une grande partie de votre argent", a dit M. Trump à M. Lance, ajoutant qu'il envisageait de commencer avec une "assiette égale" et de ne pas regarder ce que les gens ont perdu dans le passé.