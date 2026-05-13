Exxon et Chevron font face à la désapprobation des agences de vote par procuration à l'approche de leurs assemblées générales annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Les sociétés de conseil en vote Glass Lewis et Institutional Shareholder Services ont recommandé aux investisseurs d'Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N de voter contre certaines des positions des conseils d'administration concernant les propositions des actionnaires, notamment contre le projet d'Exxon de transférer son siège social au Texas .

Ces deux producteurs de pétrole américains font depuis longtemps l'objet de propositions d'actionnaires critiques les exhortant à évaluer les risques liés au climat et aux droits de l'homme, et les recommandations des conseillers en vote sont suivies de près. Les sociétés tiendront leurs assemblées générales annuelles le 27 mai.

Voici plus de détails sur ces recommandations:

* Les investisseurs d'Exxon devraient voter contre la proposition de la société visant à transférer son siège social du New Jersey au Texas, car cette décision pourrait restreindre les droits des actionnaires et rendre plus difficile le recours à la justice, ont déclaré Glass Lewis et ISS dans des rapports publiés ce mois-ci.

* ISS a également conseillé d'approuver une proposition visant à ce qu'Exxon ajoute davantage d'options à son programme de vote destiné aux particuliers , notamment une option permettant aux investisseurs particuliers de voter automatiquement contre les recommandations du conseil d'administration.

* Dans un document déposé mardi, Exxon a riposté contre le bureau du contrôleur de la ville de New York, à l'origine de la proposition de vote, affirmant que ses critiques à l'égard de la société étaient motivées par des considérations politiques.

* Exxon a également déclaré que Glass Lewis était "mal informé" dans sa recommandation contre la décision du Texas.

* Glass Lewis a déclaré que les actionnaires de Chevron ne devraient pas réélire l'ancien gouverneur de l'Utah, Jon Huntsman Jr., au conseil d'administration, étant donné qu'il occupe un poste de direction chez Mastercard et siège également au conseil d'administration de Ford Motor, ce qui pourrait affecter le temps qu'il consacre à Chevron.

* Les investisseurs de Chevron devraient soutenir une proposition visant à créer un poste de président du conseil d'administration indépendant, distinct de celui de directeur général, car cela permettrait d'avoir un conseil d'administration plus proactif et plus efficace, a déclaré Glass Lewis.

* Chevron a déclaré dans son dossier de procuration que le conseil d'administration devrait avoir la flexibilité de choisir sa structure de direction.