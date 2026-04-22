Exxon envisage la vente de stations-service à Hong Kong, selon certaines sources

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(Modifie le sourçage au paragraphe 1) par Yantoultra Ngui, Trixie Yap et Kane Wu

Le groupe énergétique américain Exxon Mobil XOM.N envisage de vendre ses stations-service à Hong Kong pour un montant de quelques centaines de millions de dollars, ont indiqué trois personnes au fait du dossier.

La société a engagé un conseiller financier et a eu des discussions avec une poignée de soumissionnaires, ont déclaré les personnes, refusant d'être nommées car l'information est confidentielle.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bloomberg a été le premier à parler de la vente mercredi, affirmant qu'Exxon pourrait chercher à obtenir une évaluation de 500 à 600 millions de dollars pour les actifs, citant des personnes familières de l'affaire.

Le producteur de pétrole et de gaz fournit plusieurs produits et services aux clients de Hong Kong par l'intermédiaire d'un vaste réseau de stations-service opérant sous la marque Esso.

La première station-service d'Exxon à Hong Kong a ouvert ses portes en 1926 à Kowloon. L'entreprise vend aujourd'hui du carburant aux automobilistes de Hong Kong par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 41 stations-service de la marque Esso.