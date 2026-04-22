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Exxon envisage de vendre des stations-service à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 600 millions de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe énergétique américain Exxon Mobil XOM.N envisage de vendre ses stations-service à Hong Kong et pourrait demander une évaluation de 500 à 600 millions de dollars pour ces actifs, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le producteur de pétrole et de gaz fournit plusieurs produits et services aux clients de Hong Kong par le biais d'un vaste réseau de stations-service opérant sous la marque Esso.

La première station-service d'Exxon à Hong Kong a ouvert ses portes en 1926 à Kowloon. L'entreprise vend aujourd'hui du carburant aux automobilistes de Hong Kong par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 41 stations-service de la marque Esso.

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