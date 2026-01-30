Exxon conditionne son retour au Venezuela à une transition démocratique
30/01/2026
Alors que l'administration Trump appelle à investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour relancer l'industrie pétrolière vénézuélienne, ExxonMobil reste prudente. Woods a insisté sur trois conditions préalables : stabilisation du pays, relance de l'économie, et transition vers un gouvernement représentatif. Exxon avait quitté le Venezuela en 2007, après la nationalisation de ses actifs par le régime de Hugo Chavez, et détient encore d'importantes réclamations contre Caracas. Le président Trump, de son côté, a déclaré ne pas exiger de compensation pour les pertes passées, estimant qu'il fallait "regarder vers l'avenir".
Le contexte demeure incertain : aucune feuille de route électorale claire n'a été annoncée, et Washington travaille actuellement avec Delcy Rodriguez, ancienne figure du régime chaviste, ce qui alimente les doutes sur une réelle démocratisation. Pendant ce temps, Chevron reste la seule major américaine présente au Venezuela grâce à une licence spéciale, avec un objectif d'augmentation de production de 50% sous 18 à 24 mois.
Parallèlement, Exxon a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, malgré un recul de son chiffre d'affaires et de son bénéfice lié à la baisse des prix du pétrole. Le groupe a toutefois enregistré en 2025 sa plus forte production annuelle depuis plus de 40 ans, portée par ses sites au Guyana et dans le bassin permien. Depuis début janvier, son action a progressé de près de 16%, surperformant largement le S&P 500.
