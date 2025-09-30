 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 868,58
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exxon affirme que les licenciements d'Imperial Oil représentent environ la moitié des suppressions d'emplois annoncées mardi
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un porte-parole d'Exxon Mobil XOM.N a déclaré mardi que les licenciements chez le producteur de pétrole canadien Imperial Oil, dont Exxon est un actionnaire majoritaire, représentent environ la moitié des 2 000 suppressions d'emplois que la major pétrolière américaine a confirmées plus tôt dans la journée.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
113,170 USD NYSE -0,91%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX -0,24%
IMPERIAL OIL
125,160 CAD TSX -2,40%
Pétrole Brent
67,17 USD Ice Europ -0,71%
Pétrole WTI
62,63 USD Ice Europ -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank