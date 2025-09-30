Exxon affirme que les licenciements d'Imperial Oil représentent environ la moitié des suppressions d'emplois annoncées mardi

Un porte-parole d'Exxon Mobil XOM.N a déclaré mardi que les licenciements chez le producteur de pétrole canadien Imperial Oil, dont Exxon est un actionnaire majoritaire, représentent environ la moitié des 2 000 suppressions d'emplois que la major pétrolière américaine a confirmées plus tôt dans la journée.