Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat

La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi.

Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro, contre 0,2% précédemment estimé, et de 0,4% dans l'UE, a précisé Eurostat.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE au troisième trimestre 2025, soit en légère baisse par rapport à la situation le trimestre précédent, selon Eurostat.

Évolution du PIB de la zone euro par rapport au trimestre précédent, en % ( AFP / Gal ROMA )

C'est au Danemark que la croissance a été la plus forte (+2,3% au troisième trimestre), suivi du Luxembourg et de la Suède (+1,1%). Des baisses ont été enregistrées en Irlande et en Finlande (-0,3% pour les deux pays) et en Roumanie (-0,2%).

La France a confirmé son bon résultat avec +0,5%, déjà annoncé en octobre. Et en Allemagne, la croissance est restée nulle au troisième trimestre, comme précédemment estimée.