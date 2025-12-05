 Aller au contenu principal
Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
information fournie par AFP 05/12/2025 à 13:36

La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi.

Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro, contre 0,2% précédemment estimé, et de 0,4% dans l'UE, a précisé Eurostat.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE au troisième trimestre 2025, soit en légère baisse par rapport à la situation le trimestre précédent, selon Eurostat.

Évolution du PIB de la zone euro par rapport au trimestre précédent, en % ( AFP / Gal ROMA )

C'est au Danemark que la croissance a été la plus forte (+2,3% au troisième trimestre), suivi du Luxembourg et de la Suède (+1,1%). Des baisses ont été enregistrées en Irlande et en Finlande (-0,3% pour les deux pays) et en Roumanie (-0,2%).

La France a confirmé son bon résultat avec +0,5%, déjà annoncé en octobre. Et en Allemagne, la croissance est restée nulle au troisième trimestre, comme précédemment estimée.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

