Extreme Networks étudie une vente face à l'intérêt de Cisco, Fortinet et NetApp

Extreme Networks, spécialiste américain des équipements et logiciels de réseaux informatiques, envisagerait une vente après avoir suscité l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels, dont Cisco Systems, Fortinet et NetApp. Selon des sources de Reuters, le groupe, valorisé près de 3 milliards de dollars en Bourse, aurait mandaté une banque d'investissement pour examiner ses options stratégiques. Les discussions restent exploratoires et aucune offre formelle n'a été annoncée. Une éventuelle transaction s'inscrirait dans un mouvement de consolidation du secteur des infrastructures informatiques, porté notamment par les besoins croissants liés au cloud et à l'intelligence artificielle. Le titre progresse de plus de 13% à l'ouverture de Wall Street

Fondé en 1996 dans la Silicon Valley et désormais basé en Caroline du Nord, Extreme Networks fournit des équipements de connectivité filaire et sans fil ainsi que des logiciels de gestion des réseaux. Historiquement spécialisé dans les commutateurs Ethernet, le groupe a progressivement développé des solutions cloud et des outils d'intelligence artificielle destinés à automatiser l'administration des infrastructures et la résolution des incidents. Cette évolution pourrait intéresser des acteurs comme Cisco, Fortinet ou NetApp, désireux de compléter leurs offres technologiques et de renforcer leurs revenus récurrents. Le secteur a déjà connu une opération majeure avec le rachat de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise, finalisé en 2025 pour 14 milliards de dollars.

Extreme Networks a enregistré une croissance de 13% de son chiffre d'affaires au cours de son exercice fiscal 2026, soutenue notamment par la modernisation des infrastructures de réseaux. Son directeur général, Ed Meyercord, avait souligné en août la progression de Platform ONE, sa plateforme de gestion des réseaux fondée sur l'intelligence artificielle, qui représentait plus de 30% des nouvelles commandes d'abonnements après un an de commercialisation. Cette dynamique pourrait renforcer l'attrait du groupe auprès d'acquéreurs stratégiques cherchant à développer leurs activités logicielles. Extreme Networks et NetApp ont refusé de commenter les informations, tandis que Cisco et Fortinet n'avaient pas réagi dans l'immédiat. Aucune transaction n'est toutefois garantie à ce stade.