Extra Space Storage prévoit des fonds d'exploitation annuels inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Extra Space Storage EXR.N a prévu jeudi des fonds d'exploitation pour l'ensemble de l'année inférieurs aux estimations de Wall Street, alors que la société d'investissement immobilier est confrontée à une baisse de la demande pour ses magasins de self-stockage en raison d'une concurrence accrue sur les marchés clés.

Le taux d'occupation de la société basée à Salt Lake City, dans l'Utah, continue de chuter alors que la demande diminue dans un environnement macroéconomique faible et que de nouveaux arrivants sur le marché viennent s'ajouter à l'offre excédentaire de l'industrie.

Le taux d'occupation annuel à magasins comparables de la société en 2025 est tombé à 92,6 %, contre 93,3 % l'année dernière.

Dans le même temps, l'inflation ralentit la croissance du nombre de nouveaux clients, tandis que la hausse des coûts d'exploitation et l'augmentation des remises exercent une pression supplémentaire sur les marges.

La FPI prévoit un FFO ajusté annuel compris entre 8,05 et 8,35 dollars par action, dont le point médian se situe à un centime en dessous de 8,21 dollars par action en 2025.

Les analystes estiment le FFO ajusté par action à 8,29 dollars pour l'année, selon les données compilées par LSEG.

Au quatrième trimestre, la société a affiché un FFO ajusté de 2,08 dollars par action, contre 2,04 dollars estimés par les analystes.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires total des magasins comparables a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente pour atteindre 664,2 millions de dollars.