 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Extra Space Storage prévoit des fonds d'exploitation annuels inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Extra Space Storage EXR.N a prévu jeudi des fonds d'exploitation pour l'ensemble de l'année inférieurs aux estimations de Wall Street, alors que la société d'investissement immobilier est confrontée à une baisse de la demande pour ses magasins de self-stockage en raison d'une concurrence accrue sur les marchés clés.

Le taux d'occupation de la société basée à Salt Lake City, dans l'Utah, continue de chuter alors que la demande diminue dans un environnement macroéconomique faible et que de nouveaux arrivants sur le marché viennent s'ajouter à l'offre excédentaire de l'industrie.

Le taux d'occupation annuel à magasins comparables de la société en 2025 est tombé à 92,6 %, contre 93,3 % l'année dernière.

Dans le même temps, l'inflation ralentit la croissance du nombre de nouveaux clients, tandis que la hausse des coûts d'exploitation et l'augmentation des remises exercent une pression supplémentaire sur les marges.

La FPI prévoit un FFO ajusté annuel compris entre 8,05 et 8,35 dollars par action, dont le point médian se situe à un centime en dessous de 8,21 dollars par action en 2025.

Les analystes estiment le FFO ajusté par action à 8,29 dollars pour l'année, selon les données compilées par LSEG.

Au quatrième trimestre, la société a affiché un FFO ajusté de 2,08 dollars par action, contre 2,04 dollars estimés par les analystes.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires total des magasins comparables a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente pour atteindre 664,2 millions de dollars.

Valeurs associées

EXTRA SP ST REIT
146,155 USD NYSE +0,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestation pour la libération des prisonniers politiques devant les bureaux des Nations Unies à Caracas, le 18 février 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'Assemblée nationale commence l'examen de la loi d'amnistie
    information fournie par AFP 20.02.2026 00:08 

    L’Assemblée nationale du Venezuela a commencé à débattre à nouveau jeudi de la loi d'amnistie qui doit permettre la libération des détenus politiques au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une spectaculaire ... Lire la suite

  • Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    information fournie par Reuters 20.02.2026 00:01 

    Netflix dispose de ‌liquidités importantes et pourrait augmenter son offre pour ​le propriétaire de HBO Max, Warner Bros Discovery, si Paramount Skydance améliore sa propre proposition, ont ​déclaré deux sources proches du dossier. Warner Bros Discovery fait ​l'objet ... Lire la suite

  • Wall Street a terminé en baisse jeudi
    Wall Street termine en baisse, faiblesse de la "tech"
    information fournie par Reuters 19.02.2026 23:59 

    par Noel Randewich et Twesha Dikshit La Bourse de ‌New York a fini en baisse jeudi, plombée par les pertes des sociétés de capital-investissement et ​par le repli du géant technologique Apple et du détaillant Walmart, même si les gains enregistrés par les industriels ... Lire la suite

  • La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 1er février 2026 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Nouvelle répétition générale avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune
    information fournie par AFP 19.02.2026 23:52 

    La Nasa procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Cette répétition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank