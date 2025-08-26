Extra Space Storage en hausse après que Wells Fargo ait relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 août - ** Les actions de l'opérateur américain d'installations de self-stockage Extra Space Storage EXR.N ont augmenté de près de 1 % à 141 dollars avant l'ouverture du marché
** Wells Fargo passe de "poids égal" à "surpondération"; PT inchangé à 160
** Wells Fargo devient positif sur la société, citant l'amélioration des tendances de location et une forte occupation comme les principaux moteurs de la croissance attendue en 2026
** Les signes d'assouplissement des taux hypothécaires et une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale pourraient améliorer l'accessibilité au logement et la demande, ce qui stimulerait la performance d'EXR à l'avenir
** Sept des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 157,50 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 6,3 % depuis le début de l'année
