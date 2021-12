Expression by Acheter-Louer.fr a participé au Congrès FNAIM

PARIS, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, au travers de sa marque Expression a participé au Congrès FNAIM dédié aux professionnels de l'immobilier et aux dernières nouvelles évolutions du marché, qui s'est tenu du 29 novembre au 1er décembre 2021.

Pour cette 75ème édition la Fédération Nationale de l'immobilier a décidé de suivre la tendance et de proposer un format inédit, alliant à la fois le présentiel et le digital. Le Congrès a réuni près de 100 exposants et 80 intervenants qui ont décrypté les enjeux de demain à travers 3 jours de plénières, de conférences et de débats ainsi qu'un palmarès de l'immobilier avec 15 prix remis cette année.

Cette occasion a permis au groupe Acheter-Louer.fr via sa marque Expression de rencontrer les acteurs majeurs du marché de l'immobilier et de réaliser plus de 40 interviews. Ces derniers ont participé à une réflexion collective sur 4 enjeux majeurs : présidentielle, économie et société, enjeux RSE et jeunesse.

Ainsi, Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM, François MOERLEN et Julien SAVELLI tous deux Présidents Délégués de la FNAIM, sont passés au micro d'EXPRESSION et ont donné leurs impressions sur ce 1er congrès hybride.

De nombreux professionnels de l'immobilier ont également commenté l'actualité, tels que :

Christian FABRE - Directeur Général de Keller Willams France

David BENBASSAT - Directeur Général de BIEN'ICI

Jacques BIGAND - Président de GERCOP

Stéphane FRITZ - Président de GUY HOQUET

Laurent VIMONT - Président de CENTURY 21 France

Thomas DANGIN - Co-fondateur de REMAX

Cédric LAVAUD - Président du Fichier AMEPI

Léo ATTIAS – Président de FIABCI France

Et des acteurs de la PropTech et professionnels du digital ont donné leur vision du marché :

Olivier BUGETTE - PDG de LA BOITE IMMO

Thomas SADOUL - Co-fondateur de Cocoon immo

Stéphane GRANDCHAMP - Co-fondateur de OFRAE

Mathieu GUERIN - CEO de LIVINGROOM

Eric CALOSCI - Directeur commercial de RENT / Associé Property Business Accelerator (PBA)

Retrouvez l'intégralité des interviews en cliquant ici

