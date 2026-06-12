Express Scripts, filiale de Cigna, intente une action en justice pour faire annuler la loi sur la propriété des pharmacies dans le Tennessee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2) par Amina Niasse et Sriparna Roy

Express Scripts, la division de Cigna ( CI.N ) spécialisée dans les prestations pharmaceutiques, a demandé vendredi à un tribunal fédéral d'invalider une loi de l'État du Tennessee qui, selon elle, restreindrait l'accès aux médicaments sur ordonnance et aux soins de santé pour des centaines de milliers de résidents.

La loi FAIR Rx du Tennessee interdit aux entreprises détenant des gestionnaires de prestations pharmaceutiques d'exploiter des pharmacies ou de délivrer des médicaments.

Express Scripts a déclaré avoir envoyé des ordonnances à plus de 32 000 personnes dans le Tennessee l'année dernière.

Les législateurs de l'État ont déclaré que cette règle visait à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, tout en réduisant les prix et en dissuadant les entreprises d'orienter les patients vers des médicaments plus coûteux. La loi, promulguée en mai, entrerait en vigueur en juillet 2028.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques négocient les prix des médicaments sur ordonnance avec les laboratoires pharmaceutiques pour le compte des employeurs et des régimes de santé. Les trois plus grandes entreprises de ce type – Optum Rx (UnitedHealth), Express Scripts (Cigna) et Caremark (CVS Health) – exploitent des activités pharmaceutiques, telles que la vente par correspondance, les services spécialisés et la vente au détail.

Express Scripts exploite une pharmacie spécialisée, Accredo, qui fournit des traitements pour des maladies rares ou complexes. La société propose également des services de pharmacie par correspondance et est affiliée à des pharmacies spécialisées dans la fertilité dans l'État.

Elle a intenté son action devant le tribunal fédéral de première instance du district central du Tennessee.

En mai, son concurrent CVS Health a intenté une action en justice au niveau fédéral contre le conseil de l'ordre des pharmaciens du Tennessee, affirmant que la loi FAIR Rx Act visait injustement les entreprises situées hors de l'État.