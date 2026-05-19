EXPLICATION-Que savons-nous de la souche Bundibugyo du virus Ebola ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nancy Lapid

Une souche rare du virus Ebola a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. La plupart des cas ont été recensés en République démocratique du Congo, avec plus de 100 décès présumés et près de 400 cas présumés au lundi.

Voici ce que nous savons sur cette souche du virus Ebola, connue sous le nom de Bundibugyo.

QU'EST-CE QUE LE VIRUS EBOLA BUNDIBUGYO?

L'épidémie actuelle d'Ebola – qui se limite pour l'instant à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda – est due à une souche rare du virus appelée Bundibugyo, du nom de la province ougandaise de Bundibugyo où elle a été identifiée pour la première fois lors d'une épidémie en 2007-2008. Une deuxième épidémie de Bundibugyo s'est produite en 2012 en RDC. Bundibugyo tue 30 % à 40 % des personnes infectées, ce qui le rend moins mortel que la souche Zaïre, plus courante, qui entraîne la mort dans jusqu’à 90 % des cas, selon une étude mondiale publiée en 2024.

Le virus Bundibugyo est l'une des quatre espèces du genre Ébolavirus qui provoquent des maladies potentiellement mortelles chez l'homme. Tous les virus Ebola se transmettent par contact direct avec les fluides corporels d'animaux ou d'humains infectés, ou avec des objets contaminés par ces fluides. La transmission par les fluides corporels représente un risque particulier pour le personnel hospitalier. Un médecin américain travaillant en RDC a été infecté lors de l'épidémie actuelle.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les virus Ebola provoquent initialement des symptômes grippaux, notamment de la fièvre, de la fatigue, un malaise général, des douleurs musculaires, des maux de tête et des maux de gorge, qui peuvent apparaître soudainement, suivis de vomissements et de diarrhées, puis finalement d'hémorragies internes et externes et d'une défaillance multiviscérale.

EXISTE-T-IL DES TRAITEMENTS CONTRE LE VIRUS BUNDIBUGYO?

Il n'existe aucun vaccin ni médicament approuvé contre le virus Ebola Bundibugyo. Une autorisation d'utilisation d'urgence serait nécessaire pour le déploiement de tout traitement expérimental ou de traitements existants qui se sont révélés efficaces contre d'autres souches.

Parmi les candidats potentiels qui ont contribué à contrôler le virus Bundibugyo lors d'essais sur des primates non humains, on peut citer l'Ervebo de Merck MRK.N , le MBP 134 de Mapp Biopharmaceutical et le VesiculoVax d'Auro Vaccines.

NanoViricides NNVC.A a déclaré que son médicament antiviral expérimental NV-387, actuellement en essais cliniques contre la variole du singe, pourrait être efficace contre la souche Bundibugyo. Il imite les protéines de surface des cellules immunitaires auxquelles tous les virus Ebola se fixent et pourrait ainsi servir de leurre pour « absorber » le virus et l'empêcher de se fixer sur des cellules saines.

À un stade plus précoce de développement, un vaccin à ARNm en cours de mise au point en Chine s'est révélé prometteur contre la souche Bundibugyo chez la souris, mais n'a pas encore été testé chez les primates.

Pour l’instant, les efforts de riposte s’appuieront sur des mesures de santé publique telles que la détection rapide des cas, l’isolement, la recherche des contacts, la prévention et le contrôle des infections, les enterrements sécurisés et l’engagement communautaire, a déclaré le Dr Daniela Manno de la London School of Hygiene & Tropical Medicine dans un communiqué.

« Ces mesures ont joué un rôle crucial dans la maîtrise finale de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, la plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée, et si elles sont mises en œuvre rapidement et efficacement, elles peuvent également contribuer à maîtriser cette épidémie », a déclaré Mme Manno.

EXISTE-T-IL UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIRUS BUNDIBUGYO?

Des tests pour le virus Bundibugyo existent, mais ils ne sont pas largement utilisés. L'analyse initiale des échantillons prélevés lors de l'épidémie actuelle à l'aide de tests standard n'a pas permis de détecter les infections.

« Comme les premiers tests recherchaient la mauvaise souche d’Ebola, nous avons obtenu des faux négatifs et perdu des semaines de temps de réaction », a déclaré le Dr Matthew Kavanagh, directeur du Centre pour la politique et les politiques de santé mondiale de l’université de Georgetown à Washington, D.C., dans un communiqué.

« Au moment où l'alerte a été donnée, le virus s'était déjà propagé le long des principaux axes de transport et avait franchi les frontières », a déclaré M. Kavanagh.

EN QUOI LA SOUCHE BUNDIBUGYO SE DISTINGUE-T-ELLE DES AUTRES SOUCHES?

Les différences de composition génétique entre Bundibugyo et les autres ébolavirus ont un impact sur sa virulence, ou contagiosité, son diagnostic et la disponibilité des traitements médicaux.

Comparée à la souche Zaïre, qui se reproduit rapidement pour atteindre des niveaux élevés dans l’organisme du patient, la souche Bundibugyo se réplique plus lentement.

Le virus Bundibugyo met également plus de temps à envahir, neutraliser et tuer les cellules immunitaires, finissant par paralyser les défenses immunitaires du patient.

Les périodes d'incubation du virus Bundibugyo et du virus Zaïre sont toutefois presque identiques, s'étendant en moyenne de 8 à 10 jours, mais pouvant parfois durer jusqu'à trois semaines. Une étude récente menée auprès de survivants de l’épidémie de Bundibugyo de 2007, qui a mis en évidence des symptômes persistants ainsi que des altérations immunitaires et métaboliques, a néanmoins conclu que, dans l’ensemble, le virus Bundibugyo pourrait avoir des effets à long terme moins graves sur le foie et les reins que la souche Zaïre.