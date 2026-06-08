EXPLICATION-Pourquoi SpaceX devra attendre plus longtemps avant d'intégrer l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 5 juin sans modification du texte) par Shashwat Chauhan et Johann M Cherian

L'entrée de SpaceX dans l'indice S&P 500 prendra plus de temps après que S&P Dow Jones Indices a refusé d'assouplir les règles relatives aux introductions en bourse des sociétés à très forte capitalisation, retardant ainsi l'afflux de milliards de dollars provenant des fonds passifs qui aurait pu résulter de cette inclusion potentielle.

Cette décision maintient plusieurs obstacles en place. Pour intégrer le S&P 500 .SPX , une entreprise doit être cotée en bourse depuis au moins 12 mois, être rentable selon les normes comptables américaines et disposer d'un flottant d'au moins 10 %. SpaceX, dont l'entrée en bourse est prévue le 12 juin, ne remplit aucun de ces critères.

La société qui gère l'indice S&P 500 .SPX a déclaré jeudi à l' qu'elle ne modifiait pas les critères d'entrée dans ses principaux indices, contrairement à d'autres fournisseurs d'indices Nasdaq et FTSE Russell, qui ont récemment ajusté leurs critères.

Voici ce que cela signifie pour SpaceX à l'approche de son introduction en bourse:

QUELS SONT LES CRITÈRES DE S&P ET OÙ EN EST SPACEX?

Une entreprise doit être cotée en bourse depuis au moins 12 mois avant même d'être prise en considération. Cela signifie que SpaceX ne serait pas éligible avant juin 2027 au plus tôt pour intégrer l'un des indices S&P.

S&P exige un bénéfice conforme aux principes comptables généralement reconnus (GAAP) () pour le dernier trimestre de l'entreprise et pour les quatre trimestres précédents. SpaceX a enregistré une perte nette de 4,94 milliards de dollars en 2025, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 33 % pour atteindre 18,67 milliards de dollars. Elle n'a jamais été rentable.

Selon les calculs de Reuters, les indicateurs actuels laissent entrevoir un flottant de 3 % à 4 %, bien en deçà de l'exigence de S&P d'au moins 10 %.

SpaceX satisfait à la règle de S&P exigeant une capitalisation boursière minimale de 22,7 milliards de dollars, après avoir visé une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

QUELS ÉTAIENT LES FLUX PASSIFS ATTENDUS?

Dans une note du 11 mai, J.P.Morgan estimait que SpaceX aurait attiré environ 10 milliards de dollars d'entrées passives lors de son inclusion dans l'indice S&P, en supposant une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars et un flottant de 5 %, et qu'elle aurait un poids d'environ 0,15 %.

.NDX Sur la base des mêmes hypothèses, l' .RUI tion au Russell 1000 aurait attiré environ 4 milliards de dollars et celle au Nasdaq 100 environ 4,3 milliards de dollars.

QUELLES SONT LES CHANCES DE SPACEX D'INTÉGRER LE S&P 500 À L'HEURE ACTUELLE?

Pour le S&P 500, pas avant juin 2027, et seulement si l'entreprise devient rentable et porte son flottant au-dessus de 10 %. Le Nasdaq et FTSE Russell ont assoupli leurs exigences en matière d'historique de cotation, ouvrant ainsi une voie plus rapide vers les indices Nasdaq 100 et Russell.

Une cotation au Nasdaq placerait automatiquement SpaceX dans l'indice Nasdaq Composite .IXIC . Le Composite étant fortement orienté vers les technologies, cette intégration pourrait creuser l'écart de performance entre les trackers du Nasdaq et le S&P 500. (« Tout investisseur particulier détenant un ETF S&P 500 dans son plan d'épargne retraite 401(k) deviendrait un actionnaire involontaire de SpaceX, qu'il croie ou non au projet, qu'il comprenne ou non l'activité, ou qu'il soit à l'aise ou non avec le risque lié à une entreprise non rentable de 1 750 milliards de dollars », a déclaré Jay Woods, stratège en chef chez Freedom Capital Markets.

« L'indice n'a pas été conçu pour cela. Il a été conçu pour récompenser les entreprises qui ont déjà gagné leur place grâce à leur rentabilité, leur pérennité et la patience des marchés réels. »

CELA MENACERA-T-IL LA DOMINATION DU S&P 500?

Le Nasdaq et FTSE Russell ont déjà modifié leurs méthodologies pour accélérer l'intégration des grandes introductions en bourse dans leurs indices, ce qui soulève la question de savoir si les indices de référence institutionnels pourraient s'éloigner du S&P 500.

« L'omission de SpaceX du S&P 500 n'est tout simplement pas une incitation suffisamment forte pour pousser les institutions à... changer leurs indices de référence », a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management, à Boston. Les indices de référence institutionnels sont trop soigneusement construits pour être réinitialisés à cause d'une seule action absente, a déclaré M. Andersen.

Le S&P 500 est largement considéré comme l'indice de référence des actions américaines, avec plus de 20 000 milliards de dollars d'actifs qui le suivent, contre 1 400 milliards pour le Nasdaq 100.