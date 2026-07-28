EXPLICATION-Les « imprimantes » d'ASML, d'une valeur de 400 millions de dollars, sont essentielles à l'essor des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

* ASML domine le marché des équipements de lithographie utilisés pour la fabrication de puces informatiques

* ASML est devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe, grâce notamment à l'essor des puces d'IA

* L'entreprise doit faire face à la concurrence chinoise et à la pression des régulateurs américains

par Toby Sterling et Nathan Vifflin

ASML ASML.AS est devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe grâce à sa position dominante dans la fabrication de systèmes de lithographie, d'énormes machines d'« impression de puces » pouvant coûter jusqu'à 400 millions de dollars chacune et indispensables aux entreprises à l'origine de l'essor de l'IA.

Les progrès de l’IA et le développement mondial des centres de données ont conduit les fabricants de puces à augmenter rapidement leurs capacités de production. ASML fournit des équipements à TSMC 2330.TW , qui fabrique des puces pour Nvidia

NVDA.O , ainsi qu’à des fabricants de puces mémoire tels que SK Hynix 000660.KS , Samsung 005930.KS et Micron MU.O . L'entreprise est confrontée à de nouveaux concurrents chinois sur le segment intermédiaire de sa gamme de produits, tandis qu'elle subit également des pressions de la part des États-Unis concernant les exportations de certains de ses équipements vers ce pays asiatique. Voici un aperçu détaillé de la technologie à l’origine de l’ascension de l’entreprise néerlandaise .

COMMENT DISTINGUER LES TECHNOLOGIES DUV, EUV ET HAUTE NA

ASML est le principal fabricant de machines de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) et à ultraviolets extrêmes (EUV), ainsi nommées d’après la longueur d’onde de la lumière qu’elles utilisent pour graver les circuits microscopiques des puces sur des plaquettes de silicium.

Dans le segment DUV — où des équipements coûtant environ 60 millions de dollars chacun sont utilisés pour fabriquer des puces destinées à l’électronique industrielle et grand public —, ASML détient une part de marché supérieure à 80 %, devançant ses concurrents japonais Nikon 7731.T et Canon 7751.T .

Elle détient le monopole sur le segment de pointe de l’EUV, bien que des concurrents en Chine et aux États-Unis tentent de développer des alternatives. Les équipements EUV standard coûtent environ 200 millions de dollars et sont aujourd’hui utilisés dans la fabrication de la plupart des puces d’IA et des puces mémoire de pointe.

Des fabricants de puces, dont Intel INTC.O , testent actuellement les tout derniers outils EUV « High NA » d’ASML, qui seront utilisés pour les nouvelles générations de puces d’IA présentant des structures encore plus petites au cours des cinq prochaines années. Seule une poignée d’entre eux a été fabriquée à ce jour, pour un prix estimé entre 350 et 400 millions de dollars pièce.

LA TECHNOLOGIE: DES MACHINES GÉANTES OPÉRANT À L'ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE

Une machine EUV standard utilisée pour les puces Nvidia a la taille d’un bus scolaire, pèse 150 tonnes et utilise un système complexe de lasers, de miroirs et d’aimants pour graver des circuits microscopiques sur les plaquettes de silicium nécessaires à la production de puces.

Elles tracent les couches de circuits en projetant des motifs lumineux sur des plaquettes de silicium, chacune pouvant contenir une centaine de puces d’IA, avec une précision et une vitesse extrêmes.

La longueur d’onde de l’EUV est de 13,5 nanomètres. À titre de comparaison, un cheveu humain mesure entre 80 000 et 100 000 nanomètres d’épaisseur.

LASERS ET MIROIRS

Pour générer la lumière EUV, des gouttelettes d’étain sont projetées à une cadence de 50 000 fois par seconde à l’aide de certains des lasers les plus puissants jamais construits, fabriqués par l’entreprise industrielle allemande Trumpf. Un système de miroirs fabriqué par le fabricant allemand de systèmes optiques Zeiss, dont les surfaces sont plus lisses que celles utilisées dans les télescopes spatiaux et maintenues sous vide, guide la lumière au cœur de la machine.

Des platines à lévitation magnétique déplacent les plaquettes à une vitesse supérieure à 3 mètres par seconde, en accélérant et en décélérant avec une force équivalente à plus de 15 fois la force de gravité.

COMMENT LES ÉNORMES MACHINES D'ASML SONT-ELLES LIVRÉES?

Les machines EUV sont assemblées aux Pays-Bas, puis emballées dans une quarantaine de conteneurs et acheminées par avion-cargo vers les usines de fabrication de puces de ses clients. ASML a livré 48 systèmes de ce type en 2025 et prévoit d’en vendre 65 cette année et 85 en 2027.