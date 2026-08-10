EXPLICATION-Ce qu'il faut savoir sur l'épidémie de salmonellose touchant plusieurs États aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le dernier rappel de Taylor Farms au paragraphe 15, mise à jour de la date)

Les autorités sanitaires américaines enquêtent actuellement sur une épidémie d'infections à Salmonella javiana touchant plusieurs États et liée à des piments jalapeños frais.

Cette enquête est menée conjointement par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), en collaboration avec les services de santé des États et les autorités sanitaires locales.

La FDA a indiqué que les premiers cas signalés remontaient à la période comprise entre le 19 juin et le 20 juillet.

Cette épidémie de salmonellose survient alors que les autorités sanitaires américaines enquêtent également sur une épidémie de cyclosporose touchant plusieurs États et liée à de la laitue fournie par la société privée Taylor Farms, un important producteur du secteur de la restauration dont la clientèle comprend notamment YUM.N Taco Bell, une filiale de Yum Brands.

Voici ce que l’on sait à ce jour sur l’épidémie de salmonellose :

QU'EST-CE QUE C'EST?

La salmonelle est un groupe de bactéries en forme de bâtonnets pouvant provoquer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire courante. Les symptômes comprennent généralement de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales, qui apparaissent généralement 12 à 72 heures après la consommation d'aliments contaminés et durent de quatre à sept jours.

Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru d’infection grave et de complications.

Au 5 août, 345 personnes réparties dans 27 États ont contracté la souche de salmonelle désormais associée aux piments jalapeños. Trente-six personnes ont été hospitalisées et aucun décès n’a été signalé.

Les cas signalés dans ces 27 États couvrent le Midwest, le Sud et l’Ouest du pays, ce qui souligne la large diffusion des piments jalapeños contaminés.

La salmonelle reste l’une des principales causes de maladies d’origine alimentaire aux États-Unis, provoquant environ 1,35 million d’infections chaque année, selon le CDC.

Parmi les plus importantes épidémies de salmonellose jamais enregistrées aux États-Unis, on peut citer celle de 1985 liée au lait, qui avait entraîné 5 770 cas confirmés par culture; celle de 2010 liée aux œufs, au cours de laquelle 3 578 cas avaient été signalés à l’échelle nationale; et celle de 2008, dont l’origine avait été attribuée à des piments jalapeños et serranos contaminés et qui avait rendu malades 1 442 personnes.

QUE SAVONS-NOUS DES PRODUITS CONTAMINÉS?

Les infections ont été associées à des piments jalapeños provenant de Sinaloa, au Mexique, et distribués par Coast Citrus Distributors à des grossistes, des restaurants et des entreprises de restauration, notamment des restaurants de cuisine mexicaine aux États-Unis.

Après avoir été informés de l’épidémie, Chipotle Mexican Grill CMG.N et QDOBA ont cessé de servir les piments jalapeños affectés. Les restaurants QDOBA ne servent également plus de piments jalapeños.

Parmi les patients interrogés, une grande majorité a déclaré avoir mangé dans des restaurants de cuisine mexicaine avant l’apparition de leur maladie, notamment chez Chipotle Mexican Grill et QDOBA, les dates de ces repas s’étendant du 14 juin au 14 juillet.

Coast Citrus Distributors a accepté de procéder au rappel des piments jalapeños liés à cette épidémie.

Taylor Farms a procédé au rappel de produits alimentaires préparés contenant des piments jalapeños, notamment de la salsa et du guacamole vendus par des détaillants, en raison de craintes d’une contamination potentielle par la salmonelle. Le fournisseur californien a cessé de s’approvisionner auprès d’un agriculteur de Sinaloa, au Mexique, après que celui-ci a été identifié comme une source possible de l’épidémie.

Ces produits ayant été retirés des rayons, la FDA estime qu’il n’y a actuellement aucun risque pour les consommateurs lié à ces établissements dans le cadre de cette épidémie. L’autorité de régulation collabore avec Coast Citrus Distributors afin de déterminer l’ensemble du réseau de distribution de ces produits.

QUE PEUVENT FAIRE LES CONSOMMATEURS POUR SE PROTÉGER?

Les distributeurs, les restaurants et les professionnels de la restauration ne doivent pas vendre ni servir de piments jalapeños frais importés de Sinaloa, au Mexique, par Coast Citrus Distributors. Les piments jalapeños faisant l’objet du rappel, qu’ils aient été congelés ou non, ainsi que tout piment jalapeño frais provenant de Sinaloa, doivent être jetés si l’identité du fournisseur ne peut être confirmée, selon la FDA.

La FDA conseille aux consommateurs qui ont récemment mangé dans un restaurant de cuisine mexicaine et qui sont tombés malades de consulter immédiatement un médecin.

Selon le CDC, les traitements courants de cette infection comprennent des antibiotiques tels que les fluoroquinolones, l’azithromycine et les céphalosporines de troisième génération, généralement prescrits pour les cas graves ou les patients à haut risque.

Il a été conseillé aux restaurants et aux détaillants de redoubler de prudence lors du nettoyage et de la désinfection de toutes les surfaces et de tous les récipients susceptibles d’avoir été en contact avec ce produit, afin de réduire le risque de contamination croisée.

QUELLE SURVEILLANCE EST MISE EN PLACE?

L'épidémie fait l'objet d'un suivi grâce à un système de surveillance coordonné impliquant le CDC, la FDA ainsi que les agences de santé publique au niveau des États et au niveau local. Les enquêteurs ont recours à des entretiens épidémiologiques, à des analyses en laboratoire et à des enquêtes de traçabilité alimentaire pour identifier la source de contamination et suivre sa distribution.

La FDA mène actuellement des enquêtes de traçabilité, analyse des échantillons, examine les registres de distribution et supervise les rappels afin d’empêcher que d’autres produits contaminés ne parviennent aux consommateurs.