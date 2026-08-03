EXPLICATION-Ce qu'il faut savoir sur l'épidémie de cyclosporose intestinale aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date de publication, ajout de détails concernant les décès liés à cette épidémie aux paragraphes 1, 7 et 8)

La Food and Drug Administration (FDA) américaine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et des dizaines d’États mènent actuellement une enquête sur la recrudescence des cas de cyclosporose, une maladie intestinale. Le Michigan, l’État le plus touché, a désormais signalé deux décès et plus de 11 000 cas, alors qu’il cherche à établir des liens au-delà des cas initiaux liés à la laitue.

Cette épidémie, l’une des plus importantes épidémies de cyclosporose survenues aux États-Unis ces dernières années, a été associée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell d’ YUM.N , appartenant à Yum Brands, dans neuf États. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d’autres sources.

Voici ce que nous savons à ce jour sur cette maladie intestinale et sur cette épidémie:

DE QUOI S'AGIT-IL?

La cyclosporose est une infection intestinale qui peut être contractée par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales transmettant le parasite Cyclospora, selon le CDC.

Les symptômes peuvent aller de légers à graves, les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli étant exposés à un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie.

Deux personnes décédées dans le Michigan présentaient des pathologies sous-jacentes importantes qui ont pu être aggravées par la cyclosporose et la déshydratation, a déclaré lundi le département de la santé de l’État.

Bien que la cyclosporose ne soit pas mortelle, les infections non traitées peuvent persister pendant des semaines et entraîner une hospitalisation, notamment en raison de la déshydratation. Les décès dus à la cyclosporose sont rares aux États-Unis.

Les États-Unis ont déjà connu des épidémies de cyclosporose liées à des fruits et légumes frais, notamment une épidémie multi-États en 2020 associée à des salades en sachet qui a rendu malades près de 700 personnes dans 13 États.

Le CDC considère que la saison annuelle de la cyclosporose s'étend du 1er mai au 31 août.

L’agence a signalé 6 707 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire dans 45 États, et 423 de ces patients ont été hospitalisés. Elle s’attend à ce que ce chiffre augmente de plusieurs milliers, car il faut parfois jusqu’à six semaines pour déterminer si une personne malade fait partie de l’épidémie.

QUE SAVONS-NOUS DES PRODUITS CONTAMINÉS?

L’enquête de traçabilité menée par la FDA a mis en évidence un lien entre des milliers de cas et de la laitue iceberg vendue dans les restaurants Taco Bell de neuf États, notamment l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio, la Virginie-Occidentale, l’Illinois, le Kansas, l’Oklahoma et la Pennsylvanie.

L’agence avait initialement annoncé le 18 juillet qu’un échantillon de laitue iceberg râpée fournie par Taylor Farms avait été testé positif au parasite, mais elle est revenue sur cette conclusion le lendemain après qu’une réévaluation en laboratoire eut déterminé qu’il s’agissait d’un faux positif .

Les enquêtes de la FDA désignent toujours clairement Taylor Farms, qui a procédé au rappel de sa laitue provenant du centre du Mexique et a fermé son usine de transformation située dans cette région. Selon la FDA, ce rappel concernait des produits de la marque Marketside vendus chez Walmart ainsi que des dizaines de produits distribués par Sysco et d’autres entreprises.

Taylor Farms a déclaré dans un communiqué du 24 juillet que ce rappel était volontaire et qu’elle disposait de protocoles de prévention contre la cyclospora « parmi les meilleurs de leur catégorie ». L’entreprise a précisé qu’elle ne s’approvisionnait plus en laitue iceberg dans cette région.

QUE PEUVENT FAIRE LES CONSOMMATEURS POUR SE PROTÉGER?

La FDA a indiqué que la cuisson des fruits et légumes à une température d’au moins 158 degrés Fahrenheit (70 degrés Celsius) est le moyen le plus efficace d’éliminer la cyclospora, ce parasite étant résistant à la désinfection chimique courante.

L’agence conseille également aux consommateurs de retirer les feuilles extérieures des légumes-feuilles et de rincer soigneusement les fruits et légumes avant de les éplucher ou de les consommer.

La cyclospora se propage généralement par le biais d’aliments ou d’eau contaminés et ne se transmet généralement pas d’une personne à l’autre.

Les épidémies passées ont été associées à des mélanges de salades en sachet et à des kits de salades, à la coriandre et au basilic frais, aux framboises, aux pois mange-tout et aux oignons verts.

Pour les personnes atteintes de cyclosporose, le CDC recommande un traitement à base de triméthoprime-sulfaméthoxazole, un antibiotique couramment commercialisé sous le nom de Bactrim, à prendre deux fois par jour pendant sept à dix jours. Les personnes vivant avec le VIH peuvent nécessiter un traitement plus long, selon l’agence.

QUELLES MESURES DE SURVEILLANCE SONT MISES EN ŒUVRE?

La Cyclospora est un agent pathogène à déclaration obligatoire au niveau national et la plupart des États collectent des données fiables qu’ils transmettent régulièrement au CDC dans le cadre de son système de surveillance des maladies, a déclaré Gwen Biggerstaff, directrice adjointe de la Division des maladies d’origine alimentaire, hydrique et environnementale du CDC.

Les professionnels de santé sont légalement tenus de signaler les cas de cyclosporose aux services de santé publique dans 47 États.

Le Réseau de surveillance active des maladies d’origine alimentaire (FoodNet) est le fruit d’une collaboration entre le CDC, le ministère américain de l’Agriculture, la FDA et dix services de santé d’État. En juillet dernier, il a cessé de suivre six des huit agents pathogènes, dont la Cyclospora, en raison de coupes budgétaires.

L’objectif de FoodNet est d’observer les tendances au fil du temps et le réseau ne remplace pas la surveillance nationale, a précisé Mme Biggerstaff. Les États participants continuent de signaler les cas de cyclosporose à l’échelle nationale et les données relatives à cette épidémie sont identiques à celles des épidémies précédentes, a-t-elle ajouté.