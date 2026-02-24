 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Expeditors dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de courtage en douane
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transitaire mondial Expeditors International of Washington EXPD.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, aidé par une demande plus forte pour ses services de courtage en douane.

L'évolution des politiques commerciales américaines sous la présidence de Donald Trump a augmenté l'activité liée aux douanes, les entreprises naviguant dans les règles tarifaires changeantes et les exigences de conformité, faisant grimper les coûts de dédouanement et stimulant la demande pour les sociétés de courtage telles qu'Expeditors.

"La demande de courtage en douane est restée forte, reflétant à la fois la complexité et le volume de travail", a déclaré le directeur général Daniel Wall, ajoutant que l'entreprise prévoit d'intensifier les investissements dans la technologie, y compris les outils pilotés par l'IA, afin d'améliorer l'efficacité.

M. Wall a ajouté que l'entreprise allait affiner ses prix et aligner davantage ses coûts sur les conditions du marché en 2026, tout en orientant le capital vers l'IA et les solutions verticales axées sur le client.

La société basée à Seattle, dans l'État de Washington, a déclaré un bénéfice de 1,49 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes du segment du fret aérien ont augmenté pour atteindre 1,11 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars l'année précédente, grâce à l'augmentation des volumes d'exportation en Asie du Nord et du Sud, a déclaré la société.

Sa division de courtage en douane a enregistré des recettes de 1,14 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 983,2 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel total de 2,86 milliards de dollars, en baisse de plus de 3 % par rapport à l'année précédente, mais supérieur aux estimations des analystes (2,83 milliards de dollars).

Séparément, Expeditors a également dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant le rachat de ses actions ordinaires pour une valeur maximale de 3 milliards de dollars.

Valeurs associées

EXPEDIT INTL WAS
141,830 USD NYSE -5,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche à rebondir, malgré les tensions sur l'IA et les droits de douane
    information fournie par AFP 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York évolue en hausse prudente mardi, sur fond de nouvelles incertitudes commerciales aux Etats-Unis et nombreuses inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,43%, l'indice Nasdaq glanait 0,29% ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street se stabilise après la baisse liée à l'impact de l'IA
    information fournie par Reuters 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York se stabilise ‌mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) ​et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump. Dans ... Lire la suite

  • Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    "Le statu quo n'est pas une option viable" et reviendrait à abandonner "les idéaux républicains, le progrès social et la construction renouvelée de la paix sur le territoire", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture de l'examen au Sénat de la ... Lire la suite

  • Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, dans ce qui constituent les plus importants bombardements depuis octobre.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank