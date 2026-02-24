Expeditors dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de courtage en douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transitaire mondial Expeditors International of Washington EXPD.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, aidé par une demande plus forte pour ses services de courtage en douane.

L'évolution des politiques commerciales américaines sous la présidence de Donald Trump a augmenté l'activité liée aux douanes, les entreprises naviguant dans les règles tarifaires changeantes et les exigences de conformité, faisant grimper les coûts de dédouanement et stimulant la demande pour les sociétés de courtage telles qu'Expeditors.

"La demande de courtage en douane est restée forte, reflétant à la fois la complexité et le volume de travail", a déclaré le directeur général Daniel Wall, ajoutant que l'entreprise prévoit d'intensifier les investissements dans la technologie, y compris les outils pilotés par l'IA, afin d'améliorer l'efficacité.

M. Wall a ajouté que l'entreprise allait affiner ses prix et aligner davantage ses coûts sur les conditions du marché en 2026, tout en orientant le capital vers l'IA et les solutions verticales axées sur le client.

La société basée à Seattle, dans l'État de Washington, a déclaré un bénéfice de 1,49 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes du segment du fret aérien ont augmenté pour atteindre 1,11 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars l'année précédente, grâce à l'augmentation des volumes d'exportation en Asie du Nord et du Sud, a déclaré la société.

Sa division de courtage en douane a enregistré des recettes de 1,14 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 983,2 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel total de 2,86 milliards de dollars, en baisse de plus de 3 % par rapport à l'année précédente, mais supérieur aux estimations des analystes (2,83 milliards de dollars).

Séparément, Expeditors a également dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant le rachat de ses actions ordinaires pour une valeur maximale de 3 milliards de dollars.