Expedia nomme un ancien cadre de Snap au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de voyages en ligne Expedia Group EXPE.O a nommé jeudi un ancien cadre de Snap, Derek Andersen, comme nouveau directeur financier, en remplacement de Scott Schenkel.

Ce changement intervient dans un contexte de craintes persistantes d'une perturbation des modèles économiques de la plupart des entreprises de voyage en ligne induite par l'IA.

Andersen était dernièrement directeur financier de Snap

SNAP.N , la société mère de Snapchat, et prendra ses fonctions chez Expedia le 11 mai. Il rendra compte à la directrice générale Ariane Gorin, a indiqué Expedia dans un communiqué.

Le propriétaire d'Hotels.com, basé à Seattle, doit publier ses résultats du premier trimestre le 7 mai.

Le directeur financier sortant, Scott Schenkel, quittera ses fonctions après 16 mois.

Les actions de la société ont baissé de 2 % avant la mise sur le marché.