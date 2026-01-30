Expedia accorde l'exclusivité du paiement fractionné aux Etats-Unis à Affirm
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 15:51
Expedia Group annonce l'extension de son partenariat pluriannuel avec Affirm, qui devient le fournisseur exclusif de solutions de paiement fractionné pour l'hébergement et les forfaits sur ses principales marques aux Etats-Unis, dont Expedia, Hotels.com et Vrbo. L'accord prévoit également le déploiement prochain de ces solutions auprès des voyageurs canadiens sur une sélection d'établissements.
Les clients éligibles pourront bénéficier d'une validation en temps réel et choisir des plans de paiement personnalisés pouvant aller jusqu'à 24 mois, avec, aux Etats-Unis, des offres à 0% sur des durées de 3 ou 6 mois. Le dispositif se distingue par l'absence d'intérêts composés et de frais de retard, avec des conditions affichées de manière transparente dès le départ.
Le titre Expedia recule de 1,2% à New York et cède près de 2,5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|268,7300 USD
|NASDAQ
|-1,48%
