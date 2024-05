Expedia abaisse sa prévision de croissance pour 2024

(AOF) - Expedia est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé sa prévision de croissance pour 2024 à une fourchette de 5 à 9%. Le spécialiste du tourisme accuse sa marque de réservation d’hôtels, Vrbo, dont la reprise a été plus lente que prévu suite à la récente refonte de la plate-forme, ce qui a exercé une pression sur les réservations brutes. Le groupe affiche une hausse de 3% des réservations brutes à 30,2 milliards de dollars et une hausse de 8% du chiffre d'affaires à 2,9 milliards de dollars. La perte nette du groupe atteint 135 millions de dollars.

