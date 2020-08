Expat AM, le gérant ETF des Balkans qui monte

(NEWSManagers.com) - La société de gestion bulgare Expat Asset Management, détenue par le plus grand gestionnaire de fortune indépendant du pays Expat Capital fondé en 2006, a exposé ses ambitions de développement à Asset News (groupe L' Agefi). Depuis 2016, la firme gère une activité ETF avec un focus spécifique sur les marchés de l' Europe centrale et de l' Est. Expat AM demeure la seule à ce jour à gérer et distribuer des stratégies passives sur cette partie du globe.

Ses 11 ETF, cotés sur les bourses de Sofia et Francfort, sont exposés aux principaux indices actions de Bulgarie, Serbie, Macédoine du Nord, Slovénie, Hongrie, République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Roumanie et Grèce. Un de ses ETF est en outre accessible via la bourse de Londres et Expat AM devrait coter cinq de ses produits sur la bourse de Ljubljana en Slovénie d' ici fin 2020.

Nikolay Vassilev, associé directeur d' Expat Capital et membre du conseil d' administration d' Expat AM, a indiqué à Asset News que les prochains ETF lancés se focaliseront sur les indices actions phares de l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Expat AM prévoit en effet de coter sa gamme d' ETF sur la plateforme OMX Nasdaq.

" Notre ambition est de devenir un acteur régional reconnu (en Europe, ndlr) avec encore davantage d' ETF, cotés sur encore plus de plateformes boursières. Expat commence à être déjà bien connu comme étant le gérant ETF de l' Europe centrale et de l' Est. De nouveaux produits seront bientôt ajoutés à notre offre, dont un ETF sur l' or et ceux sur les pays baltes. Nous envisageons également de coter nos ETF sur la bourse de Singapour sur le moyen terme " , a expliqué Nikolay Vassilev à Asset News. Le dirigeant a aussi souligné que la société ne prévoyait pas pour le moment de lancer des ETF sur les indices de marchés du Monténégro et de l' Albanie.

Une ambition d' un milliard d'euros d' encours

Les encours des ETF d' Expat AM s' élèvent actuellement à une vingtaine de millions d' euros et enregistrent une croissance annuelle soutenue depuis leur cotation à Francfort. " Notre ambition est gérer jusqu' à 20 ETF dans quelques années avec des encours cumulés d' un milliard d' euros. Cela représentera toujours moins de 0,5% de la capitalisation boursière de l' Europe centrale et de l' Est. Nous nous attendons à ce que notre activité ETF surpasse celle de gestion de fortune dans deux ans " , a déclaré le dirigeant d' Expat AM à Asset News.

Un autre projet sur le segment des ETF a été récemment initié par la société de gestion bulgare, qui gère également des fonds ouverts actifs investis dans l' art, les actions émergentes et des pays développés ainsi que dans les obligations internationales. Expat AM a établi l' ETF Expat Bulgaria Short Sofix, qui "shorte" le Sofix, principal indice bulgare. D' autres ETF répliquant les positions inverses des marchés d' Europe centrale et de l' Est suivront.