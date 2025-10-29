Expand Energy prévoit de produire davantage de gaz naturel américain à moindre coût

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

La société énergétique américaine Expand Energy EXE.O , le plus grand producteur de gaz naturel du pays, prévoit de dépenser moins pour produire plus de gaz en 2025 et 2026, a déclaré Nick Dell'Osso, directeur général de la société, aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi.

"Nous dépensons clairement moins pour produire plus, ce qui est la définition ultime de l'efficacité", a déclaré M. Dell'Osso.

Dans son communiqué de presse , Expand a déclaré que sa production nette pour l'ensemble de l'année 2025 serait d'environ 7,15 milliards de pieds cubes d'équivalent gaz par jour (bcfed), soit environ 50 millions de pieds cubes d'équivalent gaz par jour (mmcfed) de plus que le point médian de ses prévisions de production précédentes.

Expand a déclaré avoir réduit ses prévisions d'investissement en capital pour l'ensemble de l'année d'environ 75 millions de dollars pour atteindre 2,85 milliards de dollars, y compris environ 250 millions de dollars pour renforcer la capacité de production en sortant de 2025 avec environ 12 appareils de forage.

Selon Expand, si les conditions du marché le justifient, cet investissement supplémentaire permettra à la société d'augmenter efficacement sa production pour atteindre environ 7,5 milliards de pieds cubes en 2026.

Un milliard de pieds cubes correspond à une quantité de gaz suffisante pour alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Dans le bassin de Haynesville, au Texas et en Louisiane, M. Dell'Osso a indiqué que la société avait pu produire avec sept plates-formes la même quantité de gaz qu'avec treize plates-formes en 2023.

"Ces gains d'efficacité sont durables et améliorent considérablement notre seuil de rentabilité, qui se situe aujourd'hui en moyenne à moins de 2,75 $ (par millier de pieds cubes) dans l'ensemble du bassin", a déclaré M. Dell'Osso.

"Ces gains d'efficacité se poursuivront jusqu'en 2026", a-t-il ajouté.

Au troisième trimestre, Expand a déclaré avoir exploité en moyenne 11 plates-formes, foré 41 puits et vendu 57 puits, ce qui a donné une production nette d'environ 7,33 milliards de pieds cubes, dont environ 92 % de gaz.