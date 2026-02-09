Expand Energy nomme Wichterich directeur général par intérim et prévoit de transférer son siège à Houston

Expand Energy EXE.O a déclaré lundi que son président, Michael Wichterich, a été nommé directeur général par intérim, avec effet immédiat, et le producteur américain de gaz naturel a annoncé son intention de transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston.