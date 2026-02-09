 Aller au contenu principal
Expand Energy nomme Wichterich directeur général par intérim et prévoit de transférer son siège à Houston
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Expand Energy EXE.O a déclaré lundi que son président, Michael Wichterich, a été nommé directeur général par intérim, avec effet immédiat, et le producteur américain de gaz naturel a annoncé son intention de transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston.

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EXPAND ENER
110,3700 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,82 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
63,29 USD Ice Europ -0,35%
