Expand Energy dépasse les prévisions grâce à une hausse de sa production ; les résultats d'EQT sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La production de gaz naturel d'Expand a atteint environ 7,54 bcfe/j au troisième trimestre

* EQT annonce une baisse de ses résultats, sous l'effet d'une production en recul et de prix réalisés en baisse

* L'accord entre EQT et Range donnera naissance à un producteur américain de gaz naturel dont les volumes de production quotidiens dépasseront ceux d'Expand

(Ajout d'informations contextuelles et de détails sur les résultats d'EQT aux paragraphes 8 à 11)

Expand Energy EXE.O , premier producteur américain de gaz naturel, a dépassé mardi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une production de gaz naturel en hausse.

Les producteurs américains de gaz naturel bénéficient d’une demande croissante de la part des compagnies d’électricité pour alimenter les centres de données, ainsi que de l’augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié, même si l’abondance de l’offre continue d’exercer une pression à la baisse sur les prix.

La consommation de gaz naturel aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records, également tirée par la demande en électricité des centres de données dédiés à l’IA.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, la production de gaz naturel d’Expand s’est élevée en moyenne à environ 7,54 milliards de pieds cubes équivalents par jour, contre environ 7,33 milliards de pieds cubes équivalents par jour il y a un an.

Expand Energy est le plus grand producteur indépendant de gaz naturel aux États-Unis, en termes de production quotidienne nette, et opère principalement dans les Appalaches et à Haynesville.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,46 dollar par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,27 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

EQT AFFICHE UN BÉNÉFICE EN BAISSE SOUS L'EFFET DE LA PRODUCTION

Son concurrent EQT EQT.N , qui a conclu en début de semaine un accord pour racheter Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, a annoncé mardi un bénéfice en baisse au troisième trimestre, en raison d’une diminution de sa production sur la période.

Le prix moyen réalisé par EQT pour sa production de gaz naturel au cours du trimestre a baissé d’environ 1,5 % par rapport à l’année dernière, s’établissant à 2,72 dollars par millier de pieds cubes équivalents, en raison de la faiblesse des contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 .

La société vise à reprendre sa place de premier producteur américain de gaz naturel grâce à l’opération avec Range. EQT prévoit que la société issue de la fusion affichera une production nette supérieure à 9 bcfe/j.

Par ailleurs, Expand a revu mardi à la baisse ses prévisions de production annuelle, les ramenant à 7,45-7,55 bcfe/j, contre 7 ,4-7,6 bcfe/j précédemment.

Le résultat net attribuable à EQT a reculé d’environ 17 % pour s’établir à 279 millions de dollars au cours du trimestre. Son bénéfice ajusté de 42 cents par action a toutefois dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 39 cents par action.

L'action Expand a progressé de 1,5 % en séance prolongée, tandis que celle d'EQT a reculé de 1,1 %.