 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Expand Energy dépasse les prévisions grâce à une hausse de sa production ; les résultats d'EQT sont en baisse
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 00:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La production de gaz naturel d'Expand a atteint environ 7,54 bcfe/j au troisième trimestre

* EQT annonce une baisse de ses résultats, sous l'effet d'une production en recul et de prix réalisés en baisse

* L'accord entre EQT et Range donnera naissance à un producteur américain de gaz naturel dont les volumes de production quotidiens dépasseront ceux d'Expand

(Ajout d'informations contextuelles et de détails sur les résultats d'EQT aux paragraphes 8 à 11)

Expand Energy EXE.O , premier producteur américain de gaz naturel, a dépassé mardi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une production de gaz naturel en hausse.

Les producteurs américains de gaz naturel bénéficient d’une demande croissante de la part des compagnies d’électricité pour alimenter les centres de données, ainsi que de l’augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié, même si l’abondance de l’offre continue d’exercer une pression à la baisse sur les prix.

La consommation de gaz naturel aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records, également tirée par la demande en électricité des centres de données dédiés à l’IA.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, la production de gaz naturel d’Expand s’est élevée en moyenne à environ 7,54 milliards de pieds cubes équivalents par jour, contre environ 7,33 milliards de pieds cubes équivalents par jour il y a un an.

Expand Energy est le plus grand producteur indépendant de gaz naturel aux États-Unis, en termes de production quotidienne nette, et opère principalement dans les Appalaches et à Haynesville.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,46 dollar par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,27 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

EQT AFFICHE UN BÉNÉFICE EN BAISSE SOUS L'EFFET DE LA PRODUCTION

Son concurrent EQT EQT.N , qui a conclu en début de semaine un accord pour racheter Range Resources RRC.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, a annoncé mardi un bénéfice en baisse au troisième trimestre, en raison d’une diminution de sa production sur la période.

Le prix moyen réalisé par EQT pour sa production de gaz naturel au cours du trimestre a baissé d’environ 1,5 % par rapport à l’année dernière, s’établissant à 2,72 dollars par millier de pieds cubes équivalents, en raison de la faiblesse des contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 .

La société vise à reprendre sa place de premier producteur américain de gaz naturel grâce à l’opération avec Range. EQT prévoit que la société issue de la fusion affichera une production nette supérieure à 9 bcfe/j.

Par ailleurs, Expand a revu mardi à la baisse ses prévisions de production annuelle, les ramenant à 7,45-7,55 bcfe/j, contre 7 ,4-7,6 bcfe/j précédemment.

Le résultat net attribuable à EQT a reculé d’environ 17 % pour s’établir à 279 millions de dollars au cours du trimestre. Son bénéfice ajusté de 42 cents par action a toutefois dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 39 cents par action.

L'action Expand a progressé de 1,5 % en séance prolongée, tandis que celle d'EQT a reculé de 1,1 %.

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EQT
56,290 USD NYSE +2,63%
EXPAND ENER
94,6200 USD NASDAQ +0,64%
Gaz naturel
2,60 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
115,52 USD Ice Europ +1,16%
Pétrole WTI
101,37 USD Ice Europ +1,25%
RANGE RESOURCES
56,380 USD NYSE +5,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Gadi Eisenkot brandit un drapeau israélien, le 28 octobre 2026 à Tel-Aviv en Israël ( AFP / MAYA LEVIN )
    Élections en Israël: pas de majorité, et maintenant?
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:38 

    Les deux camps aux législatives en Israël sont au coude-à-coude avec selon les estimations 51 sièges pour le camp réuni derrière le centriste Gadi Eisenkot, et autant pour la droite et l'extrême droite emmenées par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,48 +1,12%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11212 -0,08%
Or
4 040,74 -0,57%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank