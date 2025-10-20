Exosens : supputations autour d'un contrat signé par Theon

(AOF) - "Theon a signé un contrat-cadre de plus de 300 millions d'euros avec un Etat européen membre de l’OTAN pour la fourniture de jumelles de vision nocturne (JVN). Theon ne précise pas quel est le fournisseur de tubes intensificateurs d’images, mais les éléments du communiqué laissent à penser qu’il s’agit d’ Exosens , susceptible de bénéficier d’une commande potentielle de tubes de plus de 130 M€ sur plus de 3 ans", affirme TP Icap Midcap dans une note publiée ce lundi. Theon a annoncé l'obtention de ce contrat vendredi dernier.

" Les éléments de langage du communiqué nous laissent à penser que Exosens a de très fortes chances d'être ce fournisseur ", précise le bureau d'études.

En effet, le CEO de Theon parle des " capacités d'approvisionnement limitées " pour les JVN, déjà évoquées lors du dernier conference call relatif à l'annonce de sa prise de participation de 9,8% dans le capital d'Exosens, ainsi que ses " accords commerciaux à long terme pour les tubes intensificateurs d'image " afin de répondre sans interruption à la forte demande.

Or, pour rappel, Exosens est le principal fournisseur de tubes I2 de Theon en Europe, et seul Exosens a été présent dans les récents contrats signés par Theon pour la fourniture de tubes I2 à des forces armées européennes membres de l'OTAN (Allemagne et Belgique dans le cadre d'OCCAR avec Hensoldt, Suède, Autriche, Grèce, Estonie, etc.).

Ce contrat, d'une durée initiale de 3 ans (2026-2028), est assorti d'extensions possibles à compter de 2029.

Suite à l'annonce de ce contrat, à Paris, l'action Exosens gagne 4,40% à 46,30 euros. Theon avance de son côté de 4,73% à 29,90 euros. Le secteur de la défense est bien orienté aujourd'hui en Europe grâce au succès de l'introduction en Bourse du constructeur naval militaire allemand, TKMS.

Il y a une semaine, Theon a annoncé l'acquisition d'une participation de 9,8% dans Exosens SA pour un montant en numéraire de 268,7 millions d'euros, soit 54 euros par action.

Cette participation avait été cédée par HLD Europe qui restera à l'issue de cette opération le premier actionnaire d'Exosens, avec 22,42% du capital.

Points clés

- Numéro 1 mondial des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie, vendues sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul, créé en 1939 ;

- Activité de 394 M€ apportée à 71% par l’amplification et le reste par la détection & imagerie, sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul ;

- Fortes positions en Europe (68% dont 8% en France) devant l’Asie (18%) et l’Amérique du nord (14%) ;

- Ambition : devenir le numéro 1 mondial dans chacun de ses 4 grands marchés : les sciences de la vie & l’environnement, le contrôle industriel, le nucléaire puis la défense & surveillance ;

- Capital contrôlé à hauteur de 32,22 % par le groupe d’investissement HLD, devant BPIFrance avec 7,24%, Jean-Hubert Vial présidant le conseil de 8 administrateurs, Jérôme Cerisier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maîtrise des processus industriels complexes impliquant des technologies en petite et moyenne série sur des marchés de niche, organisation décentralisée et intégration dans des écosystèmes complexes, investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1 ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- renforcement du leadership dans les technologies critiques pour des missions stratégiques,

- élargissement du portefeuille de produits par innovation interne et acquisitions (100 cibles identifiées à long terme),

- croissance externe visant une répartition équitable entre Amplification et Détection & imagerie

- optimisation des flux de trésorerie avec objectif de conversion à 80 %, vs 76 % à fin juin,

- innovation riche de 130 brevets :

- financée par 7 à 8 % des revenus, fonctionnant étroitement avec l’ingénierie et la gestion de programmes répartie sur 10 pays et focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- Stratégie environnementale de limitation de l’impact des produits sur l’environnement via :

- d’ici 2027, éco-conception pour les nouveaux produits,

- optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, amélioration des méthodes d'emballage et de distribution ;

- Profitabilité tirée par la hausse des volumes de vente en lien avec celui des capacités de production, dans un environnement d’intensification des commandes d’équipements de vision nocturne oar les pays de l’OTAN ;

- Bilan solide renforcé lors de l’introduction en Bourse : capitaux propres de 867 M€, dette nette de 178,6 M€ avec effet de levier de 1,3, les financements industriels et de R&D étant sécurisés par des crédits senior.

Défis

- Poursuite du parcours boursier haussier depuis l’introduction en juin 2024 et l’intégration au SBF 120 en mars ;

- Saisonnalité de l’activité, niveau de commandes et chiffre d’affaires étant concentrés sur la fin d’année ;

- Confirmation des attentes sur la demande mondiale en 2025 : intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs alliés ;

- Poursuite de l’élargissement du portefeuille de technologies de détection & imagerie avec les acquisitions de NVLS, spécialiste des lunettes nocturnes et thermiques, de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouge puis, en août de Phasics, n°1 français des caméras avec analyse des fronts d’onde ;

- Après des revenus en hausse de 13,2% et un résultat multiplié par 9 à fin juin, objectifs 2025 : croissance des ventes dans le haut de la fourchette de 15-20% et, pour l’excédent d’exploitation dans le bas de la fourchette de 20-25% avec un autofinancement libre autour de 350 M€ ;

- Anticipations 2027 : amélioration de 20 % des capacités de production, doublement des revenus vs 2023 et montée de la marge d’exploitation vers 25 % ;

- Dividende 2024 de 0,10 €.