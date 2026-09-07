Exosens : support trouvé à 55 EUR ?

Exosens rebondit de 3,5%, au-delà de 57 EUR : un support semble avoir été trouvé à 55 EUR (fixing d'ouverture du 16 juillet) et il n'y a pas de résistance évidente avant 58,4 EUR (MM200) puis 59,8 EUR (MM50).
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