Exosens signe un accord en vue d’acquérir NVLS (Night Vision Laser Spain), un spécialiste des équipements de vision nocturne

Exosens annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir NVLS (Night Vision Laser Spain), une société espagnole spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements portables de vision nocturne et thermique.



Cette acquisition permettra à NVLS de développer ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie et contribuera à fournir des solutions de vision nocturne aux forces armées.



La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois. Les conditions de la transaction restent soumises aux autorisations et approbations habituelles.