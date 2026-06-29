 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exosens renforce sa présence dans la défense européenne avec un contrat en République tchèque
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:28

Exosens a annoncé la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien BROLIS portant sur la fourniture d'environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques.

Dans le cadre de cet accord, qui court jusqu'en 2032, le groupe livrera ses tubes de vision nocturne haute performance afin de contribuer à la modernisation des capacités opérationnelles de l'armée tchèque. Ce contrat offre également à Exosens une visibilité accrue sur son activité à long terme.

Selon la société, il s'agit de la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque. L'opération conforte la position d'Exosens comme fournisseur de composants critiques de vision nocturne auprès des forces armées de l'OTAN et des principaux intégrateurs de systèmes de défense.

Le groupe souligne également que ce contrat contribue au renforcement de la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) en garantissant un approvisionnement en composants stratégiques fabriqués en Europe pour les systèmes de vision nocturne de nouvelle génération. Il s'inscrit ainsi dans les objectifs européens de renforcement de l'autonomie stratégique et des capacités industrielles dans le secteur de la défense.

Valeurs associées

EXOSENS
54,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Congés de naissance et droits des parents : que font nos voisins européens ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.06.2026 08:43 

    Le congé de naissance que la France instaure le 1er juillet, en plus des congés maternité, paternité et parental, prend place dans un paysage européen déjà bien fourni et encadré. Tour d'horizon européen, non exhaustif, des droits pour les parents à la naissance ... Lire la suite

  • IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOPRA : L'indécision domine
    SOPRA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,58 -3,02%
2CRSI
27,52 0,00%
CAC 40
8 384,87 0,00%
Or
4 063,27 -0,64%
EUR/USD SPOT
1,14075 +0,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank