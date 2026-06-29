Exosens renforce sa présence dans la défense européenne avec un contrat en République tchèque

Exosens a annoncé la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien BROLIS portant sur la fourniture d'environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques.

Dans le cadre de cet accord, qui court jusqu'en 2032, le groupe livrera ses tubes de vision nocturne haute performance afin de contribuer à la modernisation des capacités opérationnelles de l'armée tchèque. Ce contrat offre également à Exosens une visibilité accrue sur son activité à long terme.

Selon la société, il s'agit de la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque. L'opération conforte la position d'Exosens comme fournisseur de composants critiques de vision nocturne auprès des forces armées de l'OTAN et des principaux intégrateurs de systèmes de défense.

Le groupe souligne également que ce contrat contribue au renforcement de la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) en garantissant un approvisionnement en composants stratégiques fabriqués en Europe pour les systèmes de vision nocturne de nouvelle génération. Il s'inscrit ainsi dans les objectifs européens de renforcement de l'autonomie stratégique et des capacités industrielles dans le secteur de la défense.